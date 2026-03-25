Bakan Işıkhan’dan kritik değerlendirme: İşsizlik 2012’den bu yana en düşük seviyede!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2025 yılı İşgücü İstatistiklerini değerlendirdi.
"İŞSİZLİK 2012'DEN BU YANA EN DÜŞÜK SEVİYEDE"
Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Orta Vadeli Programımız (OVP), Ulusal İstihdam Stratejimiz (UİS) ve çalışma hayatını geliştirmeye yönelik politikalarımızın etkisiyle 2025 yılında önemli başarılara imza attık.
Geçtiğimiz yıl %8,3 olarak gerçekleşen işsizlik oranı, 2012 yılından itibaren en düşük seviyesine geriledi. İşsiz sayısı, 2025 yılında bir önceki yıla göre 147 bin kişi azalarak 2 milyon 966 bin kişi oldu.
Aynı dönemde kadınlarda işsizlik oranı, bir önceki yıla göre 0,5 puan azalarak %11,3'e geriledi. Genç nüfusta işsizlik oranı, 1 puan azalarak 2005 yılından beri en düşük seviyesi olan %15,3'e geriledi. Kadınların ve gençlerin çalışma hayatına katılımlarını artırmak için yürüttüğümüz programlarımızın olumlu sonuçlarını her geçen gün daha fazla almaya devam edeceğiz.
TÜRKİYE YÜZYILI VURGUSU
İstihdam edilenlerin sayısı 32 milyon 566 bin kişi, istihdam oranı ise %49; işgücü 35 milyon 533 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise %53,5 olarak gerçekleşti. İşgücümüz ve çalışma hayatımız güçlendikçe Türkiye güçlenecek.
Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, ekonomi modelimizin parolası olan yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı politikalarımızı uygulamayı sürdüreceğiz. Türkiye Yüzyılı bu temeller üzerinde yükselecek."