Bakan Işıkhan’dan kritik değerlendirme: İşsizlik 2012’den bu yana en düşük seviyede!

"İŞSİZLİK 2012'DEN BU YANA EN DÜŞÜK SEVİYEDE"

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Orta Vadeli Programımız (OVP), Ulusal İstihdam Stratejimiz (UİS) ve çalışma hayatını geliştirmeye yönelik politikalarımızın etkisiyle 2025 yılında önemli başarılara imza attık.

Geçtiğimiz yıl %8,3 olarak gerçekleşen işsizlik oranı, 2012 yılından itibaren en düşük seviyesine geriledi. İşsiz sayısı, 2025 yılında bir önceki yıla göre 147 bin kişi azalarak 2 milyon 966 bin kişi oldu.

Aynı dönemde kadınlarda işsizlik oranı, bir önceki yıla göre 0,5 puan azalarak %11,3'e geriledi. Genç nüfusta işsizlik oranı, 1 puan azalarak 2005 yılından beri en düşük seviyesi olan %15,3'e geriledi. Kadınların ve gençlerin çalışma hayatına katılımlarını artırmak için yürüttüğümüz programlarımızın olumlu sonuçlarını her geçen gün daha fazla almaya devam edeceğiz.