Bakan Kacır: 81 ilde 529 şarj ünitesi kurulumuna destek oluyoruz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Elektrikli Araçlar için Hızlı Şarj Altyapısı Destek Programımızın ikinci çağrısını tamamladık. 81 ilin tamamında 529 ünite kurulumuna daha destek veriyoruz. 1 milyar TL'lik yatırım için 300 milyon TL'yi aşan hibe desteği sunuyoruz. 35 bini aşkın şarj noktasına yenilerini ekleyerek, altyapıyı ülkemizin her noktasına taşıyoruz. Türkiye'yi yenilikçi teknolojilerin öncüsü yapmak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.