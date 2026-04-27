Bakan Kacır açıkladı: Yabancılar uzaktan şirket kurabilecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan "Türkiye Yüzyılı: Yatırım İçin Güçlü Merkez" vizyonu kapsamında, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen toplantıda konuştu.

Kacır, dijital şirketlerin kuruluş süreçlerinin basitleştirildiğini ve bürokratik engellerin ortadan kaldırıldığını belirtti. Yeni düzenlemeyle birlikte şirket kurulumunun kısa sürede tamamlanabileceğini ifade etti. Yabancı yatırımcıların, Türkiye'de fiziksel olarak bulunmadan pasaport temelli kimlik doğrulama (KYC) sistemiyle tamamen uzaktan şirket kurabileceğini söyledi. Girişimcilerin sanal ofis hizmetleri ve otomatik muhasebe altyapısıyla operasyonel maliyetlerini önemli ölçüde düşürebileceğini vurguladı.

"TECH VİSA" İLE TÜRKİYE'YE YETENEK AKIŞI

Türkiye'de 13 bin şirketin faaliyet gösterdiğini ve 114 teknoparkta yenilikçi çalışmalar yürütüldüğünü belirten Kacır, bu yapıların desteklerden yararlandığını ifade etti.

Savunma sanayisinde yüksek teknoloji üretim kapasitesine dikkat çekerken girişimcilik ekosisteminin gücünü artırdıklarını ve uluslararası yetenekleri Türkiye'ye çekmek için yeni fırsatlar sunduklarını dile getirdi. "Tech Visa" programı sayesinde dijital yeteneklerin iki hafta içinde çalışma izni alabildiğini ve ilk yıl içinde 5 binden fazla yeteneğin Türkiye'ye kazandırıldığını söyledi.

Ayrıca, dijital şirketlerin "Terminal İstanbul Projesi" kapsamında dünya standartlarında bir girişimcilik merkezine erişim sağlayan imkanlardan faydalanacağını belirtti. Belirli bir ölçeğe ulaşana kadar uygun kriterleri karşılayan şirketlere vergi muafiyeti ve maliyet teşvikleri sunulacağını da sözlerine ekledi.

ENERJİ YATIRIMLARI VE YEŞİL DÖNÜŞÜM VURGUSU

Kacır, yeşil dönüşümün Türkiye'nin öncelikli stratejileri arasında yer aldığını belirterek, sanayinin bu alandaki dönüşümünün desteklendiğini ifade etti. Türkiye'nin 23 gigavat güneş ve 13 gigavat rüzgar enerjisi kapasitesine ulaştığını söyleyen Kacır, 2035 yılı hedefinin 80 gigavat güneş ve 40 gigavat rüzgar enerjisi olduğunu açıkladı. Meclis'te kabul edilen yeni düzenlemeyle yatırımcıların yenilenebilir enerji projelerini daha kolay tamamlayabileceğini belirtti. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin yıl sonunda üretime başlayacağını ifade eden Kacır, Türkiye'nin iki yeni nükleer yatırım hazırlığında olduğunu, bunlardan birinin 20 gigavat kapasiteye ulaşacağını söyledi. Küçük modüler reaktörlerle (SMR) ise 50 gigavatlık üretim hedeflendiğini ve bu teknoloji için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile yeni bir program başlatıldığını dile getirdi.

Haber Girişi Şeyma Yorgancı - Editör