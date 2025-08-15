Bakan Kacır: Asırlık hizmetler, dev eserler tasarladık

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Artvin İmam Hatip Lisesi'nin 50. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Artvin Çoruh Üniversitesi Nihat Gökyiğit Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, Artvin Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin Türkiye'ye hizmet edecek nice mezunlar yetiştirmesini temenni etti.

Artvin'de üretimi güçlendirmek istediklerini vurgulayan Kacır, bu doğrultuda sanayiciler ve esnafla bir araya geleceklerini ifade etti.

Kacır, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde dün AK Parti'nin 24'üncü kuruluş yıl dönümünü kutladıklarını anımsatarak, " 'Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' diyerek Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde çıktığımız yolculukta hamdolsun 24 yılda Türkiye'ye, Türk milletine asırlık hizmetler, dev eserler tasarladık. Bütün bunları yapmamız milletimizin gücüyle, duasıyla mümkün oldu. Biz bugünlere her zaman milletimize güvenerek, milletimizle el ele, sırt sırta yürüyerek geldik." dedi.

Bundan sonraki yolculuklarının da milletle el ele devam edeceğini belirten Kacır, şunları kaydetti:

"Bundan sonrasında hep birlikte inşa edeceğimiz Türkiye Yüzyılı, hep birlikte inşa edeceğimiz yarınlar, inşallah Türk milletine çok daha büyük kazanımlar getirecek. Tarihi kırılma noktasındayız. Pek çok şeyin önümüzdeki dönemde, şimdiye kadar olduğundan farklı cereyan edeceği bir dönem. İnsanlık 80 yıldır, 100 yıldır kapitalist, liberal, serbest ticaret düzeninin bahsedildiği ve düzenin bütün dünyaya daha fazla refah, daha fazla zenginlik getireceğinin vaadedildiği bir dönem yaşıyor. Fakat gelinen noktada artık bunun böyle devam etmeyeceği ve bu düzenin dünyaya, insanlığa beklenen huzuru, refahı, zenginliği en azından eşit şekilde getirmediği tüm dünya tarafından görüldü."

Bakan Kacır, dünyada sağlık hizmetlerinde yaşanan sorunlar ve gelir dengesi adaletsizliğine dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Muazzam bir servet ve gelirin dağılımı, adaletsizliği var yeryüzünde. Küresel sistemin tüm omurgası çatırdıyor. Küresel organizasyonlar, küresel kurumlar hiçbir fonksiyon, hiçbir işlev taşımıyor. Dünyanın gözü önünde, insanların gözü önünde 2 yıldır bir soykırım gerçekleşiyor. Dünyada masumları, mazlumları koruyacak bir küresel sistem yok. Mazlumları koruyacak Birleşmiş Milletler maalesef yok. Biz böylesi bir dönemde Türk milleti olarak büyük bir sorumluluk taşıyoruz. Adaleti, merhameti yeniden insanlıkla buluşturmak adına Türk milletinin üzerinde çok büyük bir sorumluluk var. Allah'ın izniyle biz, tarihi misyonumuzdan aldığımız ilhamla inşallah bu başarıyı da inşa edeceğiz. Çünkü biz diyoruz ki 'Türk beklemez.' Türk, ayağa kalkması, yürümesi, insanlığa umut saçması beklenendir. İnşallah bir yandan Türkiye'yi daha kuvvetli hale getirecek, kendi coğrafyamızda dostumuzun güvenini takip edecek ve bir yandan da dünyanın tüm masumlarına, mahzunlarına umut elini uzatacağız. Yeter ki koşmaya devam edelim. Yeter ki kendi gençlerimizin önündeki engelleri bir bir kaldıralım."

ARTVİN'DE KOBİ'LERE KOSGEB ELİYLE 542 MİLYON LİRA DESTEK VERİLDİ

Bakan Kacır, daha sonra Vali Turan Ergün'ü makamında ziyaret etti.

Kacır, Artvin'in Türkiye Yüzyılı yolculuğunda üretimde daha fazla rol almasını sağlamak amacıyla çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Arhavi Organize Sanayi Bölgesi (OSB), sanayi siteleri ve yerel kalkınma hamlesi ile hayata geçirmeyi planladıkları projeler üzerine çalıştıklarını belirten Kacır, "Türkiye'nin 81 şehrinde muazzam bir kalkınma seferberliğimiz var. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bir yandan Türkiye'yi yüksek teknoloji ile buluşturup, kritik teknolojileri kendi imkanlarıyla üreten ve rekabetçi şekilde dünyaya ihraç eden bir ülke haline getirirken, bu süreci milli teknoloji hamlesi ile hayata geçirirken, bir yandan da yerel kalkınma hamlesini hayata geçiriyoruz. Artvin'de yürüttüğümüz çalışmalar da önümüzdeki dönemde hayata geçireceğimiz çalışmalar." diye konuştu.

Kacır, Arhavi OSB tamamlandığında binden fazla kişinin istihdam edileceğini vurgulayarak, "Bugüne kadar 500 milyon liranın üstünde bir finansman sağladık. Önümüzdeki dönemde inşallah burada hem kamulaştırma hem de altyapı çalışmalarını hızla tamamlayacak, buranın sınır şehri olmasının verdiği avantajları da en etkin şekilde değerlendirerek üretim ve istihdam merkezi olmasını sağlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Bugüne kadar Arhavi, Hopa, merkez ve Şavşat sanayi sitesi projelerini tamamladıklarına işaret eden Kacır, Livane Sanayi Sitesi Projesini de en hızlı şekilde tamamlayarak Artvinli iş insanlarının hizmetine sunacaklarının altını çizdi.

Kacır, AK Parti iktidarında Artvin'de KOBİ'lere KOSGEB eliyle 542 milyon lira destek verdiklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"44 milyon liranın üstünde bir yatırımın ve 2 bin 900'den fazla istihdamın Artvin'de önünü açtık. Önümüzdeki dönemde yerel kalkınma hamlesi de hızlanacak ve Kalkınma Ajansımız ve Bölge Kalkınma Ajansımızın da öncülüğünde yeni yatırımları Artvin'e kazandıracağız. Bugüne kadar DOKAP eliyle Artvin'de 148 yerel kalkınma projesine 1 milyar 300 milyon lira destek olduk. Yerel kalkınma hamlesi ile özel sektörü hızlandırma zamanı. Bu kapsamda entegre su ürünleri üretim ve işleme tesisleri, tıbbı aromatik bitkilerden yüksek katma değerli ürün üretimi ve doğa temelli turizm yatırımları için ayrıcalıklı teşvikler sunuyoruz. Bu başlıklarda hayata geçirilecek her bir yatırıma 240 milyon liraya kadar finansman desteği, yüzde 50 yatırıma katkı, aynı zamanda 8 yıl sigorta primi iş veren payını Artvin'de Bakanlık olarak biz karşılayacağız. İnşallah bu yatırımlarla Artvin'in geleceği daha aydınlık olacak."

Bakan Kacır, kentteki temasları kapsamında Arhavi Belediye Başkanı Turgay Ataselim'i de makamında ziyaret etti.