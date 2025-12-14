Bakan Kacır: BOZOK ve KAYI-30 SİHA mühimmatlarımız, hedefi tam isabetle imha etti

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 14.12.2025 15:36

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, BOZOK ve KAYI30 silahlı insansız hava aracı (SİHA) mühimmatlarının, Bayraktar AKINCI’dan gerçekleştirilen test atışlarında hedefi tam isabetle imha ettiğini duyurdu.

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Savunma Sanayi Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (TÜBİTAK SAGE) tarafından geliştirilen BOZOK ve KAYI30 silahlı insansız hava aracı (SİHA) mühimmatlarının, Bayraktar AKINCI'dan gerçekleştirilen test atışlarında hedefi tam isabetle imha ettiğini duyurdu.

Bakan Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye, ve mühimmat çeşitliliğinde dünya lideri. Milli mühimmat ve milli platform. TÜBİTAK SAGE'nin geliştirdiği BOZOK ve KAYI30 SİHA mühimmatlarımız, Bayraktar AKINCI'dan gerçekleştirilen test atışlarında hedefi tam isabetle imha ettiö ifadelerini kullandı.

