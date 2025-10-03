Bakan Kacır: Çelik sektöründe Avrupa’da 1’inci, dünyada 7’nci sıradayız

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Bilecik'e geldi. Osmaneli ilçesi Organize Sanayi Bölgesi'nde yapımı tamamlanan çelik fabrikasının açılışına katılan Bakan Kacır'ı, Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Ak Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir ve çelik fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Naci Faydasıçok karşıladı. Bilecik'in Osmaneli Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan çelik fabrikasının 150 milyon avroluk yatırımla kurulduğunu ifade eden Bakan Kacır, Türkiye olarak son 23 yılda yatırımda, istihdamda, üretimde, ihracat ve kalkınmada büyük atılımlar gerçekleştirdiklerini söyledi.

'TEDARİK ZİNCİRLERİNİN KALBİNDEYİZ'

Siyasi ve ekonomik istikrar ile hemen her alanda tarihi kazanımlar elde edildiğini kaydeden Bakan Kacır, "Türkiye gibi kıymetli bir cevheri, adeta bir nakış misali titizlikle işleyerek asırlık başarı hikayelerine imza attık. 23 yıl önce 36 milyar dolar olan yıllık ürün ihracatımız, gelişmiş sanayi altyapımız, esnek üretim kabiliyetimiz ve lojistik avantajlarımızla 270 milyar dolara çıktı. Milli gelirimiz 1,5 trilyon dolara, kişi başı gelirimiz ise 17 bin dolar yaklaştı. Şoklara karşı dirençli ve istikrarlı büyüyen ekonomimizle, sürekli güncellediğimiz programlarımız ve üretim kabiliyetlerimizle küresel tedarik zincirlerinin kalbindeyiz. Bu zincirin sürdürülebilirliğini sağlamak, kritik halkaları sürekli olarak beslemek bizim önceliğimizdir. İnşaat, otomotiv, makine, beyaz eşya, enerji ve savunma gibi kritik sektörlerde üretimde sürekliliğin, tedarikte güvenliğin teminatı çelik sektörümüz, yüksek katma değer, nitelikli istihdam ve ihracata yaptığı katkıyla 'güçlü sanayi, güçlü Türkiye' vizyonumuzun belkemiğidir" dedi.

'TRENDLERİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ'

Çelik üretiminde bu yıl itibarıyla Türkiye'nin Avrupa'da 1'inci dünyada 7'nci büyük üretici olduğunu ifade eden Kacır, "İhracatta yakaladığımız başarıyı, bu yıl da güçlü bir ivmeyle sürdürüyoruz. Sektörümüz, yılın ilk dokuz ayında 12,5 milyar dolarlık ihracata ulaştı. Ülkemizin en fazla ihracat yapan ilk 5 sektörü arasındaki yerini pekiştirdi. Elbette bizim için üretim ve ihracat rakamları kadar, uzun vadeli rekabet gücümüzün anahtarı olan ürün gamının sürekli genişlemesi de hayati öneme sahip. Bugün, sıcak haddelenmiş vasıflı çeliklerden soğuk işlenmiş ve galvanizli saclara, yüzeyi işlenmiş ve kaplanmış parçalara uzanan, farklı sahalarda ihtiyaç duyulan özel çelik bileşenlerini yerli ve milli imkanlarla üretebilen bir Türk çelik sanayii var. Bu ivme, nitelikli insan kaynağımızın emeği, üretim gücümüz ve yerli-millî atılım irademiz sayesinde, daha da güçlenecek. Çelik sektörü başta olmak üzere, metal sanayimizin tüm kollarının rekabetçiliğini ve verimliliğini artıracak adımları atmakta kararlıyız. Sektörümüzü doğrudan ya da dolaylı etkileyebilecek küresel trendleri ve gelişmeleri yakından takip ediyoruz" diye konuştu.

YEŞİL DÖNÜŞÜM YATIRIMLARI

Kacır, yeşil dönüşüm konusunda da ciddi yatırımlar yaptıklarını söyledi. 2053 yılına kadar 31 milyar dolar yatırım ihtiyacı öngördüklerini kaydeden Bakan Kacır şunları söyledi: "Hazırladığımız demir çelik sektörü düşük karbonlu yol haritamızda, sektörümüzde mevcut tesislerin modernizasyonu, yeni kapasitelerin yenilenebilir enerji ile entegrasyonu ve atık ısı geri kazanımı gibi çözümlerle karbonsuzlaştırılması için 2053 yılına kadar 31 milyar dolardan fazla yatırım ihtiyacı öngörüyoruz. Mevcut tablo yeşil dönüşüm yatırımlarının gerçekleştirilmesini, sürdürülebilir, verimli ve çevreci bir üretim altyapısı kurmanın sektörümüzün geleceği için olmazsa olmaz olduğunu ortaya koyuyor. Biz bu süreci bir risk alanı olarak değil, yeni bir fırsat penceresi olarak görüyor, düzenleyici çerçevemizi ve destek mekanizmalarımızı güncelleyerek üreticimizi yeni dönemin standartlarına süratle hazırlıyoruz."

Bakan Kacır'ın ardından Valisi Faik Oktay Sözer, Ak Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, çelik fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Naci Faydasıçok da birer konuşma yaptı. Konuşmaların ardından Kacır ve beraberindekiler, kurdele keserek fabrikanın açılışını yaptı. Kacır daha sonra fabrikayı gezerek, bilgi aldı.