Bakan Kacır duyurdu: Otomotiv ihracatında 41,5 milyar dolarlık rekor!

Kacır, otomotiv sektörünün, Türkiye'nin yatırım, istihdam, üretim ve ihracat eksenli kalkınma yolculuğunda ortaya koyduğu performansla ayrı bir takdiri hak ettiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ana sanayide 60 bine yakın, tedarik sanayisinde 250 bini aşkın nitelikli istihdam sağlayan sektörümüz için geçtiğimiz yıl hanesine yeni kazanımlar eklediği bir sene oldu. Geçtiğimiz yıl otomotiv üretimimiz 1 milyon 446 bine ulaştı. İhracatımız 41,5 milyar dolarla rekor tazeledi. 2026'nın ilk iki ayında otomotiv ihracatında olumlu bir tabloyla karşı karşıyayız. Ticari araç ve otobüs üretiminde Avrupa'nın lideriyiz. Otomotiv üretiminde ise ilk 5 oyuncu arasındayız. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak, sanayimizin yüz akı sektörün üretim gücünü, teknoloji geliştirme kapasitesini ve uluslararası rekabetçiliğini destekleyecek adımları atıyoruz."

"ELEKTRİKLİ VE ŞARJ EDİLEBİLİR HİBRİT ARAÇLARIN PAYI YÜZDE 22,1'E YÜKSELDİ"

Bakan Kacır, son 23 yılda AR-GE ve tasarım merkezi ile teknoparklarda faaliyet gösteren 132 firmanın otomotiv sektörünün inovasyon kapasitesini besleyen projelerini desteklediklerini kaydederek, TÜBİTAK üzerinden otomotiv teknolojilerinde yürütülen 3 bin 205 projeye ve bu alanda araştırma yürüten 3 bin 220 bilim insanı ile gence toplam 32,9 milyar lira kaynak sağladıklarını anlattı.

Yatırım teşvikleri sayesinde otomotiv ana ve yan sanayi firmalarının toplam 1,2 trilyon lira yatırım büyüklüğüne sahip 3 bin 760 projesinin önünü açtıklarını dile getiren Kacır, otomotiv sektörüne yönelik verilen destek ve teşviklerden bahsetti.

Kacır, dünya genelinde elektrikli araç satışının son 5 yılda 6,7 milyondan 21 milyona, elektrikli araçların küresel otomotiv pazarındaki payının ise yüzde 8'den yüzde 20'nin üzerine çıktığını kaydederek, "Aynı dönemde Türkiye otomobil pazarında elektrikli ve şarj edilebilir hibrit araçların payı yüzde 0,5'ten yüzde 22,1'e yükseldi. Bu oranın 2030'da yüzde 35'i aşmasını öngörüyoruz." diye konuştu.

Otomotiv sektörünün mobilite ekosistemine dönüşümüne liderlik etme vizyonuyla hareket ettiklerinin altını çizen Kacır, Türkiye'nin akıllı ve elektrikli otomobili Togg'un üretim süreci hakkında bilgi verdi.

Kacır, "Bugüne kadar 93 binden fazla Togg yollara çıktı. Almanya'ya ihracat gerçekleştiren markamız, Türk mühendisliğinin kalitesini Avrupa pazarına taşıdı." ifadelerini kullandı.