Bakan Kacır duyurdu: Yenice ıhlamur balı Avrupa Birliği’nden tecil aldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Türkiye'nin kıymetli ürünlerinin uluslararası alanda değer görmeye devam ettiğini belirterek, Yenice ıhlamur balının Avrupa Birliği'nde tescil edilen 43. coğrafi işaretli ürün olduğunu duyurdu.