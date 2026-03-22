Bakan Kacır duyurdu: Yerli patent başvurularında artış sürüyor! 11 binin üzerine çıkıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "2025 yılı patent ve faydalı model başvurularında ilk sıralarda olan firmalarımızı kutluyorum. Fikri mülkiyet başvurularında yükselişimiz devam ediyor. 2025'te bir önceki yıla göre, yerli patent başvurularımız yüzde 12 artışla 11 bin 394'e, patent tescil sayılarımız yüzde 10 artışla 3 bin 738'e ulaştı. Ar-Ge merkezlerimiz yerli patent ve faydalı model başvurularının yüzde 30'unu, üniversitelerimiz yüzde 15'ini, teknoparklarımız yüzde 6'sını gerçekleştirdi. Bilgisayar teknolojileri ve dijital ağ sistemlerindeki başvuru sayıları, yüksek teknoloji alanlarında dönüşümün hızlandığını gösteriyor. Milli Teknoloji Hamlesi yolculuğunda patentlerimiz bize güç katıyor" ifadelerini kullandı.

AR-GE MERKEZLERİ ÖNE ÇIKTI

Bakanlıktan alınan bilgilere göre; 2025 yılında yerli patent ve faydalı model başvurularında Ar-Ge merkezleri yüzde 30 payla ilk sırada yer aldı. Ar-Ge merkezlerini; yüzde 16 ile diğer özel sektör firmaları, yüzde 15 ile üniversiteler ve yüzde 6 ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri izledi. Kalan başvurular ise bireysel başvuru sahipleri ve diğer kurumlar tarafından gerçekleştirildi.