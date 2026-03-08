Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 8.03.2026 13:56

Bakan Kacır: Kadın buluşçu oranında Türk kadın buluşçular dünya birincisi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Türkiye'de kadınların bilim, teknoloji ve girişimcilikteki varlığı, birçok Avrupa ülkesini geride bırakıyor. Ülkelerin uluslararası patent başvurularında, kadın buluşçu oranında Türk kadın buluşçular dünya birincisi" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'deki kadınların bilim, teknoloji ve girişimcilikteki varlığının, birçok Avrupa ülkesini geride bıraktığını bildirerek, "Ülkelerin uluslararası patent başvurularında, kadın buluşçu oranında Türk kadın buluşçular dünya birincisi." ifadesini kullandı.

Kacır, NSosyal hesabından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Türkiye Yüzyılı yolculuğunda kadınların her geçen gün artan rolünün kendilerini umutlandırdığını aktaran Kacır, şunları kaydetti:

"Bugün Türkiye'de kadınların bilim, teknoloji ve girişimcilikteki varlığı, birçok Avrupa ülkesini geride bırakıyor. Ülkelerin uluslararası patent başvurularında, kadın buluşçu oranında Türk kadın buluşçular dünya birincisi. Bakanlık olarak, kadınların ayrıcalıklı zekaları, emekleri ve becerileri ile her alandaki çabalarının, tüm imkanlarımızla yanında olmayı sürdüreceğiz."

