Bakan Kacır: Kuantumdan yapay zekaya 4 yeni teknoloji çağrısı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, HIT-30 Programı ile 2030'a kadar 30 milyar doların üzerinde yüksek teknoloji yatırımını hayata geçireceklerini ifade etti.

Dijital dönüşüm süreçlerini hızlandıracak, üreticileri küresel rekabete hazırlayacak adımlar atmayı sürdürdüklerini belirten Kacır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Milli Teknoloji Hamlesi ile Türkiye'yi yüksek teknoloji üretim üssü haline getirmekte kararlı olduklarının altını çizdi.

2030'DA 200 BİN ENDÜSTRİYEL ROBOT

Kacır, HIT-Veri Merkezi Çağrısı ile yüksek kapasiteli, güvenli ve enerji verimli yatırımlarla Türkiye'ye yeni veri merkezleri kazandıracaklarını ve hedeflerinin veri merkezi kapasitesini 250 megavat düzeyinden 2030'da 1 gigavata yükseltmek olduğunu kaydetti.

HIT-Yapay Zeka Çağrısı ile sanayiden sağlığa, finanstan kamu hizmetlerine kadar tüm alanlarda yapay zeka temelli dijital dönüşümü hızlandıracaklarına dikkati çeken Kacır, şöyle devam etti:

"HIT-Kuantum Çağrısı ile klasik hesaplamaların ötesine geçen kuantum teknolojilerini ülkemize kazandıracak, Türkiye'nin bilimsel bağımsızlığına güç katacak bir sıçrama başlatıyoruz. HIT-Endüstriyel Robot Çağrısı ile robot teknolojilerini sadece kullanan değil, geliştiren, üreten ve dünyaya ihraç eden bir ülke olmayı hedefliyoruz. 2030'da 200 bin endüstriyel robotun kullanılmasına yönelik yatırımları hızlandırırken bu ihtiyacın yerli üretimle karşılanmasına yönelik destekler sunuyoruz."

ÇAĞRILARIN DETAYLARI

Paylaşımda verilen bilgiye göre, "Veri Merkezi Çağrısı"nın toplam destek bütçesi 1,5 milyar dolar olarak belirlendi. Yatırımlar, asgari 30 megavatlık bilgi teknolojileri kapasitesine sahip veri merkezleri, yapay zeka donanımlarıyla uyumlu asgari yüzde 50 kapasite, azami PuE değeri 1,4, büyük bulut bilişim veya yapay zeka hizmet merkezleriyle entegre yatırımları kapsıyor.

Bu çağrıda yüzde 50'ye varan vergi teşviki, yatırımın yüzde 10'una kadar enerji ve istihdam destekleri verilecek.

"Yapay Zeka Çağrısı" destek bütçesi ise 1,6 milyar dolar olarak belirlendi. Yapay zeka hizmeti de sunan büyük ölçekli bilişim yatırımları, yönetilen ve self-servis bulut hizmet yatırımları ve asgari 100 milyon dolarlık yapay zeka yatırımları kapsamda bulunuyor.

Çağrıyla yüzde 60'a varan vergi teşviki, yatırımın yüzde 40'ına varan hibe desteği, yüzde 70'ine kadar avantajlı finansman imkanı ve istihdam destekleri sunulacak.

Ayrıca yatırımın yüzde 20'sine kadar pazar geliştirme ve yapay zeka donanım yatırımlarına yüzde 20'ye kadar hibe desteği sağlanacak.

MİLYAR DOLARLIK BÜTÇELER

Kuantum hesaplama hizmeti sunan ve asgari 50 milyon dolarlık yatırımlara ise Kuantum Çağrısı kapsamında 300 milyon dolar destek bütçesi ayrıldı.

Burada yüzde 60 vergi teşviki, yatırımın yüzde 40'ına varan hibe, yatırımın yüzde 70'ine kadar avantajlı finansman ve istihdam destekleri sunulacak.

Yatırımın yüzde 20'sine kadar pazar geliştirme desteği ve kuantum donanım yatırımlarına yüzde 20'ye kadar hibe verilecek.

AR-GE merkezine sahip ve sürdürülebilir inovasyon üreten yatırımlar, robot ekosistemini besleyecek kritik endüstriyel robot bileşenlerinin yerli üretimine yönelik yatırımlar ve yılda en az 5 bin endüstriyel robot üretim kapasitesini içeren "Endüstriye Robot Çağrısı" kapsamında ise 1 milyar dolar toplam destek bütçesi sağlanacak.

Bu destekler, yüzde 60'a varan vergi teşviki, yatırımın yüzde 30'una kadar hibe, yüzde 70'ine ulaşan avantajlı finansman, istihdam destekleri ve yatırım yeri tahsisini içerecek. Üretilen robot başına 5 bin dolara kadar hibe desteği verilecek.