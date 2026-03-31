Bakan Kacır: Milli gelirimizi 1,6 trilyon dolara taşıdık

'ÜRÜN İHRACATIMIZI 36 MİLYAR DOLARDAN 273 MİLYAR DOLARA TAŞIDIK'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Ekonomi verileri; üretimde ve teknoloji geliştirmede ulaştığımız mertebenin 23 yılda attığımız isabetli adımların neticesi olduğunu teyit ediyor. Türkiye'nin istiklali ve istikbalinde yeni bir sayfa açtığımız bu süreçte, ürün ihracatımızı 36 milyar dolardan 273 milyar dolara, milli gelirimiz 239 milyar dolardan 1,6 trilyon dolara taşıdık. 18 bin doları aşan kişi başına milli gelirle yüksek gelirli ülkeler grubuna adım attık. Geçtiğimiz yıl sanayi katma değerimiz yüzde 2,9 ile son dört yılın en hızlı artışını kaydetti. Uzun vadeli üretim kapasitemiz açısından büyük önem arz eden makine ve teçhizat yatırımları yüzde 5 yükseldi" şeklinde konuştu.

'TARİHİMİZİN EN BÜYÜK ÖLÇEKLİ TEŞVİK PROGRAMI HIT - 30 'U DEVREYE ALDIK'

Bakan Kacır, "Türkiye'yi yüksek teknoloji yatırımlarının adresi haline getirmek üzere tarihimizin en büyük ölçekli teşvik programı HIT - 30 'u devreye aldık. Program kapsamında bugüne kadar mobilite, güneş enerjisi, sağlık teknolojisi gibi alanlarda yatırımların önünü açtık. Geçtiğimiz yıl 4,4 milyar dolar destek öngörüsüyle veri merkezi, yapay zeka, kuantum altyapısı ve endüstriyel robot yatırımlarına yönelik çağrılar başlattık. Programda bugüne kadar yüksek katma değerli 73 projede 397 milyar liralık yatırımın önünü açtık. Dünya Bankası iş birliğinde yürüttüğümüz projelerle, 1 milyar doların üzerinde finansmanı sanayicilerimizin, KOBİ'lerimizin ve yeşil teknoloji girişimlerinin hizmetine sunduk. Avrupa'nın en dinamik ve büyük ekonomileri arasındayız. Gümrük Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşmaları sayesinde, yatırımcılar için 1 milyar nüfusluk geniş bir pazara gümrüksüz erişim sağlayan stratejik bir üretim ve ihracat merkeziyiz. Yatırımcılar İstanbul Havalimanından dört saatlik uçuşla 32 trilyon dolarlık dev bir ekonomiye doğrudan erişebiliyor" ifadelerini kullandı.