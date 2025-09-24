Bakan Kacır, New York’ta iş dünyasıyla buluştu

Birleşmiş Milletler (BM) 80'inci Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a eşlik eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği'nin (ASKON) ABD şubesi tarafından düzenlenen '3'üncü Türk-Amerikan İş Dünyası Buluşması'na katıldı.

Bakan Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) ev sahipliğinde New York'ta Türk-Amerikan iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldik. Türkiye'nin 23 yılda sanayi ve teknoloji alanında kaydettiği ilerlemeyi konuştuk. ABD ile ikili ticaret hacmimizi 100 milyar dolara yükseltecek, karşılıklı yatırımları artıracak adımları iş dünyamızla birlikte atmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.