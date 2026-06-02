Bakan Kacır: OSB’lerde çalışan sayısını 415 binden 2,7 milyona çıkardık

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (İAOSB) Termal Çamur Kurutma Tesisi ile Hizmet Binaları Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, İzmir'e yeni projeler kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

İZMİR'DE 172 MİLYON LİRALIK TESİS HİZMETE GİRDİ

Açılışı yapılan tesisin 172 milyon lira yatırım büyüklüğüne sahip olduğunu ifade eden Kacır, tesisin, üretim altyapısını güçlendireceğini, çevreye duyarlı sanayi anlayışını destekleyeceğini ve atık yönetiminde verimliliği artıracağını aktardı.

"TÜRKİYE'Yİ ÜRETİM VE TEKNOLOJİ ÜSSÜNE DÖNÜŞTÜRDÜK"

Türkiye'nin son yıllarda önemli sanayi ve teknoloji atılımları gerçekleştirdiğini vurgulayan Kacır, küresel ölçekte yaşanan ekonomik ve jeopolitik zorluklara rağmen üretim altyapısının güçlendirildiğini söyledi.

Kacır, "Türkiye'yi dünyanın önde gelen üretim ve teknoloji geliştirme üsleri arasına taşıdık. Üstelik tüm bu kazanımları küresel kırılganlıkların arttığı, çatışma ve savaşların yaşandığı bir dönemde elde ettik." ifadelerini kullandı.

OSB SAYISI 373'E ULAŞTI

Organize sanayi bölgelerini Türkiye'nin kalkınma hedeflerinde stratejik bir unsur olarak gördüklerini belirten Kacır, son 23 yılda önemli bir büyüme kaydedildiğini anlattı.

Bakan Kacır, şu bilgileri paylaştı:

OSB sayısı 191'den 373'e yükseldi.

Üretimde olan fabrika sayısı 11 binden 60 bin 800'e çıktı.

OSB'lerde çalışan sayısı 415 binden 2,7 milyona ulaştı.

İzmir'e Son 23 Yılda 4 Yeni OSB

İzmir'in sanayi üretiminde önemli bir merkez konumunda bulunduğunu belirten Kacır, son 23 yılda kente 4 yeni organize sanayi bölgesi kazandırıldığını söyledi.

Böylece şehirdeki OSB sayısının 14'e yükseldiğini ifade eden Kacır, organize sanayi bölgelerinde 97 bin ilave istihdam oluşturulduğunu kaydetti.

KOBİ'LERE 15,4 MİLYAR LİRALIK DESTEK

İzmir'de sanayi ve teknoloji ekosisteminin güçlenmeye devam ettiğini vurgulayan Kacır, kentte:

5 endüstri bölgesi,

6 teknopark,

103 AR-GE merkezi,

28 tasarım merkezi

bulunduğunu açıkladı.

KOSGEB aracılığıyla İzmir'deki KOBİ'lere toplam 15,4 milyar lira destek sağlandığını da belirtti.

1,2 TRİLYON LİRALIK YATIRIMIN ÖNÜ AÇILDI

Yatırım teşvik sistemi kapsamında İzmir'de önemli projelerin desteklendiğini ifade eden Kacır, teşviklerle 1,2 trilyon liralık yatırımın ve 188 binden fazla istihdamın önünün açıldığını söyledi.

Yeni teşvik sistemi kapsamında yatırımcılara SGK işveren primi desteği, finansman desteği, vergi indirimi, KDV istisnası ve gümrük vergisi muafiyeti gibi çeşitli avantajlar sağlandığını aktardı.

27 MİLYAR LİRALIK STRATEJİK YATIRIM DESTEKLENECEK

Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı kapsamında İzmir'de stratejik öneme sahip projelerin destekleneceğini belirten Kacır, yüzer deniz üstü rüzgar türbini platformu üretimi ile sürdürülebilir havacılık yakıtı için bitkisel atık yağdan ham madde üretimine yönelik toplam 27 milyar liralık yatırım projesinin destek kapsamına alındığını açıkladı.

46 PROJEYE FİNANSMAN VE VERGİ DESTEĞİ

İzmir'de aktarma elemanları üretimi, deniz ürünleri kaynaklı fonksiyonel gıda üretimi ve Küçük Menderes Havzası'nda doğa temelli turizm yatırımlarını kapsayan toplam 46 proje başvurusu aldıklarını belirten Kacır, bu projelerin toplam yatırım büyüklüğünün 11,5 milyar lira olduğunu söyledi.

Projeler için 301 milyon liraya kadar finansman desteği ve yatırımın yüzde 50'sine kadar vergi indirimi sağlanacağını ifade etti.

İZMİR'E MİLLİ TEKNOLOJİ ATÖLYELERİ KURULACAK

Konuşmasında gençlere yönelik yeni projeleri de açıklayan Kacır, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ile Ege Üniversitesi bünyesinde Milli Teknoloji Atölyeleri kurulacağını duyurdu.

Kacır, TÜBİTAK'ın 30 milyon liralık desteğiyle hayata geçirilecek atölyelerde öğrencilerin yapay zeka, robotik sistemler, tasarım ve üretim alanlarında yetkinlik kazanacağını belirterek, gençlerin uluslararası bilim ve teknoloji yarışmalarına hazırlanmasına katkı sağlanacağını söyledi.

