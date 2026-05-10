Bakan Kacır, SAHA 2026 kapsamındaki ikili görüşmelerini değerlendirdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Litvanyalı, Somalili ve Kanadalı bakanlarla gerçekleştirdiği ikili görüşmelerde, sanayi, teknoloji, inovasyon ve savunma alanlarında mevcut işbirliklerini ileri taşıyacak adımları kapsamlı şekilde ele aldıklarını bildirdi.

Kacır, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı kapsamında yaptığı ikili görüşmelere ilişkin bilgi verdi.

Litvanya Ekonomi ve İnovasyon Bakanı Edvinas Griksas, Somali Limanlar ve Deniz Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Muhammed Nur ve Kanada Savunma Tedarik Bakanı Stephen Fuhr ile bir araya geldiklerini belirten Kacır, şunları kaydetti:

"Görüşmelerimizde sanayi, teknoloji, inovasyon ve savunma alanlarında mevcut işbirliğimizi ileri taşıyacak adımları kapsamlı şekilde ele aldık. Uluslararası ortaklıklarımızı, yüksek katma değer üreten projelerle derinleştirmeye devam edeceğiz."

