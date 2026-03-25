Bakan Kacır: Savunma sanayinde 1112 yatırım teşvik edildi! 456 milyar TL’lik yatırımın önü açıldı

"Birlikte Güçlü Birlikte Büyük" temasıyla gerçekleştirilen, 21. KOBİ Zirvesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün'ün teşrifleriyle, OSTİM Teknik Üniversitesi'nde gerçekleştirildi.

Kacır, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, bölgeyi saran ateş çemberinin Türkiye'ye sirayet etmemesi için gereken her türlü tedbiri kararlılıkla aldıklarını söyledi. Başkalarının teknolojisine dayanan güvenlik mimarilerinin ne bağımsız bir savunma politikası yürütülmesine imkan tanıdığını, ne de uzun vadeli ve sürdürülebilir bir caydırıcılık kapasitesi oluşturabildiğini belirten Kacır, 2002 öncesinde, en temel savunma ihtiyaçlarının dahi Türkiye'ye karşı birer koz olarak kullanılmak istendiğini anımsattı.

Kacır, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde bir söz verdiklerini dile getirerek, "'Özgüveni törpülenmek istenen, dar kalıplara mahkum edilmeye çalışılan bu toprakları yeniden ayağa kaldıracağız, ülkemizi dünya sahnesinde hak ettiği konuma taşıyacağız.' dedik. Büyük, güçlü ve tam bağımsız Türkiye idealimizi gerçekleştirmek üzere, savunma sanayisinde her zaman milli ve özgün üretimi önceledik. Geleceği bugünden tasarlayan uzun dönemli AR-GE, yatırım ve tedarik planlamalarını hayata geçirdik. İnsan kaynağımıza yatırım yaptık. Nihayetinde, ülkemizin güvenlik ihtiyaçlarına en üst düzeyde cevap veren, dost ve kardeş ülkelerin de ihtiyaç duyduğu sistemleri karşılayabilen rekabetçi ve ihracat kapasitesi yüksek bir savunma sanayisi ekosistemini inşa ettik." ifadelerini kullandı.