Bakan Kacır: Türk dünyası yeni sanayi çağında güçlü bir aktör olacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen TDT 2. Sanayi, Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Bakanları Toplantısı'nda konuştu.

İstanbul'da yaptıkları ilk toplantının TDT'nin sanayi, bilim, teknoloji ve inovasyon alanlarındaki işbirliğinin tarihi bir başlangıç noktası olduğunu belirten Kacır, o toplantıda kabul ettikleri eylem planının üye ülkeler arasındaki işbirliğini somut projeler ve ortak girişimlerle hayata geçiren bir yol haritası olarak uygulandığını söyledi.

Kacır, 2024'te bu plan kapsamında kayda değer ilerlemeler sağladıklarını aktararak, üye ülkeler arasında Ar-Ge iş birliklerini derinleştirdiklerini, yeşil dönüşüm ve dijital sanayi projelerinde önemli adımlar attıklarını, teknoparklar ve organize sanayi bölgeleri arasında işbirliği mekanizmaları tesis ettiklerini bildirdi.

Bu yılki toplantının temasını, "Stratejik Ortaklıktan Türk Devletlerinin Teknolojik Entegrasyonuna" olarak belirlediklerini ifade eden Kacır, "Bu tema, artık işbirliğimizin yeni bir evreye geçtiğini gösteriyor. Geçtiğimiz yıl stratejik ortaklığın temelini attık, bu yıl o ortaklığı teknolojik entegrasyona dönüştürme kararlılığımızı ortaya koyuyoruz." ifadesini kullandı.

Kacır, Soğuk Savaş sonrası ortaya çıkan tek kutuplu dünya düzeni ve liberal ekonomik sistemin dünyanın gelişen şartlarını artık karşılamadığı ve değişim sürecine girdiği bu yeni düzende, bölgesel işbirliği ve koordinasyonun hiç olmadığı kadar önemli hale geldiğini vurguladı.

Bakan Kaçır, şunları kaydetti:

"Burada TDT'nin yüklendiği vazife son derece stratejiktir. Kardeş üye ülkeler ve gözlemciler arasında bilim, teknoloji ve inovasyon alanında köklü işbirlikleri kurulması büyük bir potansiyel taşıyor. Bu doğrultuda önümüzdeki dönemde atacağımız adımlar, Türk devletleri arasında bilim, teknoloji ve sanayi politikalarının daha uyumlu hale gelmesini hedeflemektedir. Ar-Ge ve inovasyon alanında ortak platformlar kurarak bilgi birikimimizi paylaşmak ve ortak üretim kabiliyetlerimizi artırmak önceliklerimiz arasında."

"TEKNOLOJİK KAPASİTEMİZİ BİRLEŞTİRMEYİ HEDEFLİYORUZ"

TDT ülkelerinin dijital altyapılarını birbirine entegre ederek, veri paylaşımı ve siber güvenlik alanında işbirliğini derinleştirmeyi arzu ettiklerini belirten Kacır, "Ortak üretim, ortak yatırım ve ortak ticarileştirme modelleri geliştirerek teknolojik kapasitemizi birleştirmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

Kacır, küresel ekonomide yaşanan hızlı dönüşümün kendileri için hem fırsatlar hem de sorumluluklar getirdiğine değinerek, şunları aktardı:

"Yeşil dönüşüm, dijitalleşme, yapay zeka, ileri üretim teknolojileri ve uzay çalışmaları artık sanayinin temel dinamiklerini belirliyor. Bizler, bu dönüşümün yalnızca takipçisi değil, yön vericisi olmalıyız. Ortak teknolojik entegrasyon sürecimizi hızlandırmak, Türk dünyasının yeni sanayi çağında güçlü bir aktör olarak yer almasını sağlayacaktır. Gündemimizin merkezinde, geleceğimizi şekillendirecek beş stratejik alan bulunmaktadır. İlk olarak, yapay zeka ve dijital dönüşüm alanında işbirliğimizin derinleştirilmesi büyük önem taşımaktadır. Ülkelerimiz arasında ortak altyapıların kurulması, siber güvenliğin güçlendirilmesi ve yapay zeka uygulamalarında etik çerçevelerin belirlenmesi öncelikli gündemimiz olmalıdır."

TDT üyelerinin araştırma merkezleri ve teknoloji parkları arasında kurulacak ortak platformların bilgi ve veri paylaşımını kolaylaştıracağını dile getiren Kacır, ortak yapay zeka eğitim programları ve dijital beceri atölyeleriyle gençlerin bu dönüşüme aktif katılımını teşvik edebileceklerini ifade etti.

Kacır, yeşil ve sürdürülebilir sanayiye yönelik politikaların uyumlaştırılmasının ekonomik dayanıklılığı artıracağının altını çizerek, düşük karbonlu üretim teknolojileri, enerji verimliliği, çevre dostu sanayi süreçleri, atık yönetimi, uzay teknolojileri ve ileri mühendislik alanlardaki işbirliklerinin önemine dikkati çekti.

"HEDEF, YÜKSEK KATMA DEĞER ÜRETEN BİR TÜRK DÜNYASI"

TDT ülkelerinin entegrasyonunu güçlendirecek ortak kalite altyapısı ve standartların oluşturulması, metroloji, standardizasyon, ürün güvenliği ve uygunluk değerlendirmesi konularında ortak sistem kurulmasının önemine değinen Kacır konuşmasını şöyle tamamladı:

"TDT 2040 Vizyonu, bizlere ortak bir hedef göstermektedir. Kendi teknolojisini geliştiren, yenilikçi, dayanıklı ve yüksek katma değer üreten bir Türk dünyası inşa etmek. Bu vizyona ulaşmanın yolu, teknolojik entegrasyondan geçmektedir. Güçlü projelere, ortak yatırımlara ve kalıcı işbirliklerine yönelme zamanıdır. Alacağımız kararlar, Türk devletleri arasındaki dayanışmayı daha da güçlendirecek, ekonomik ve teknolojik kapasitemizi bütünleştirecek ve TDT'nin uluslararası görünürlüğünü daha da artıracaktır."

KACIR, TDT GENEL SEKRETERİ ÖMÜRALİYEV'LE GÖRÜŞTÜ

Bakan Kacır, toplantı kapsamında TDT Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev ile bir araya geldi.

Görüşmede, TDT üyeleri arasında bilim, teknoloji ve inovasyon alanlarında işbirlikleri ve entegrasyon süreçleri müzakere edildi.

Kacır, Ömüraliyev'i 2026'da Antalya'da düzenlenecek 77. Uluslararası Uzay Kongresi'ne davet etti.