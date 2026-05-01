Bakan Kacır: Türk gençliği tam bağımsız ve müreffeh Türkiye’yi kararlılıkla inşa edecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK Ortaokul ve Lise Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları Final Sergisi ve Ödül Töreni'nde konuştu. Kacır, gençlere verdikleri desteklere değinerek "İnanıyoruz ki Türk gençliği, "Yapamazsınız, başaramazsınız" diyenlere inat, tam bağımsız ve müreffeh Türkiye'yi kararlılıkla inşa edecektir" dedi. Türkiye'nin 23 yılda dönüşümde öncü olduğunu ifade eden Kacır, "23 yılda bilimde ve teknolojide oluşturduğumuz sağlam altyapıyla Türkiye'yi bu büyük dönüşümün öncü aktörlerinden biri hâline getirme iradesini ortaya koyduk. Teknoloji geliştiren, üreten ve ihraç eden Türkiye'yi inşa ettik" şeklinde konuştu.

23 YILDA DÖNÜŞÜM ÖNCÜSÜ TÜRKİYE

Bazı ülkelerin bu gelişimleri yeni fark etmeye başladığını ifade eden Kacır, Türkiye'nin ise Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde daha erken adım attığını belirterek şunları kaydetti: "23 yılda bilimde ve teknolojide oluşturduğumuz sağlam altyapıyla Türkiye'yi bu büyük dönüşümün öncü aktörlerinden biri hâline getirme iradesini ortaya koyduk. Teknoloji geliştiren, üreten ve ihraç eden Türkiye'yi inşa ettik. Bugün üretim kabiliyetini çeşitlendirmiş, sanayi altyapısını güçlendirmiş, Ar-Ge ve yenilik ekosistemini derinleştirmiş bir Türkiye var. Türkiye Yüzyılı'nı vizyondan gerçeğe dönüştürme yolculuğunda emin adımlarla, durmaksızın ilerleyen bir Türkiye var. Dosta güven düşmana korku veren bir savunma sanayii inşa edebilmiş. Yerli otomobilini geliştirerek milletimizle buluşturmuş, gözlerini ufkun ötesine diken, insanlı uzay misyonlarını gerçekleştiren, uydularını, uzay araçlarını yerli ve milli imkanlarla geliştiren bir Türkiye var. Nükleer enerjiden yapay zekâya, biyoteknolojiden mobiliteye, dijital teknolojilerden ileri imalata, teknolojinin pek çok sahasında, yeniliklerin öncüsü olma vizyonuyla hareket eden bir Türkiye var" ifadelerini kullandı.

TEKNOFEST KUŞAĞI DEĞER KATMANIN EN GÜÇLÜ ARACI OLARAK BİLİMİ GÖRÜYOR

Türkiye'nin genç nüfusu ile avantajlı bir konumda olduğunu belirten Kacır, "Ne mutlu ki ideolojik çıkmazlara hapsolmayan, tasarlayan, geliştiren, cesur, meraklı ve özgüveni yüksek bir nesil yetişiyor. TEKNOFEST kuşağı olarak adlandırdığımız bu nesil, hayatın sorunlarına çözüm üretmenin, teknoloji geliştirmenin, ülkesine ve insanlığa değer katmanın en güçlü aracı olarak bilimi görüyor" dedi.

GENÇLERİMİZ İÇİN VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞIYORUZ

Kacır, gençler için çalıştıklarını belirterek, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak, gençlerimizin özgürce hayal kurabilecekleri, özgüvenle adım atabilecekleri ve fikirlerini ürüne dönüştürebilecekleri bir iklim oluşturmak için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi. Kacır, yarışma kapsamında gelen başvurulara dikkat çekerek, "Bu yıl yarışmalarımıza ortaokul kategorisinde 30 bin 960 öğrencimiz 19 bin 437 projesiyle, lise kategorisinde ise 52 bin 96 öğrencimiz 29 bin 739 projesiyle başvurdu. Bu tablo, gençlerimizin 'Milli Teknoloji Hamlesi' ve Türkiye Yüzyılını bilimle inşa etme vizyonumuza ne denli kuvvetle sarıldığını, bu ideali ne kadar içselleştirdiğini açıkça ortaya koyuyor" şeklinde konuştu.

396 PROJENİN SAHİBİ 882 ÖĞRENCİ

Sergi ve ödül töreniyle 396 projenin sahibi 882 öğrenci ile bir araya geldiklerinin altını çizen Kacır "Final yarışması kapsamında yapılan proje değerlendirmeleri sonucunda her alanda 1 birincilik, 2 ikincilik, 3 üçüncülük ve 3 de teşvik ödülü vereceğiz. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda toplam 108 projeye, Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda ise toplam 90 projeye ödül takdim edeceğiz. Ödül alsın ya da almasın, araştıran, üreten, hayallerini projeye dönüştüren tüm kardeşlerimiz, bizim gönlümüzde çok ama çok kıymetlidir. Bu salonda bulunan her bir gencimiz, bilgiyle donanmış, umutla parlayan birer inci misali, yarınlarımızın teminatı ve büyük, güçlü Türkiye idealinin taşıyıcısıdır. " dedi.

TÜM İMKANLARIMIZ İLE YANINIZDAYIZ

Kacır, "Geleceğinizi bu topraklarda inşa etmenizin, ülkemize sunacağınız katkıların ne denli kıymetli olduğunu aklınızdan asla çıkarmayın. Bizler, hayallerinizi burada gerçeğe dönüştürebilmeniz için tüm imkânlarımızla yanınızda olmaya devam edeceğiz. Geliştirdiğiniz projelerin yalnızca bilimsel başarı olarak kalmaması; aynı zamanda ekonomik değere, toplumsal faydaya ve katma değeri yüksek ürünlere dönüşmesi büyük önem taşıyor. Fikirlerinizi ürüne, projelerinizi girişime dönüştürme iradenizi her zaman canlı tutmanızı özellikle rica ediyorum. İnanıyoruz ki, Türk gençliği, "Yapamazsınız, başaramazsınız" diyenlere inat, Tam Bağımsız ve Müreffeh Türkiye'yi kararlılıkla inşa edecektir" ifadesini kullandı.

AYDIN: HER YIL YENİ REKORLAR KIRIYORUZ

TÜBİTAK Başkanı Orhan Aydın, "Yarışmalarımıza başvurularda her yıl yeni rekorlar kırıyoruz. Binlerce öğrencimiz binlerce projeyle bu yarışmalara katılıyor. Bizler de her geçen yıl artan imkanlarla, aşkla, şevkle öğrencilerimizin heyecanına ortak olmaya çalışıyoruz. TÜBİTAK olarak bu yarışmalara çok önem veriyoruz. Ortaokul ve lise seviyelerinde proje kültürünü kazandırmak bu yarışmaların en önemli hedefi. Proje stantlarını gezen herkesin sizlerin gözündeki ışığı gördüğüne şahit olduk. Bu yarışmalara katılan öğrencilerimiz birçok ilki yaşıyor, çok şey kazanıyor. Bölge yarışmalarına, finallere katılan öğrencilerimiz yoğun emek harcadılar, gayret ettiler, azmettiler, sabrettiler. Bu süreçte önemli bilgi ve becerilerle donandılar. Problem çözme, takım çalışması, sunum ve daha nicesi. Bu süreç onlar için çok özel bir fırsat ve iyi bir deneyim oldu" dedi.



LİSE ÖĞRENCİLERİNDEN 29 BİN 739, ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNDEN 19 BİN 437 PROJE

Lise Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları kapsamında, 52 bin 96 öğrencinin hazırladığı toplam 29 bin 739 proje başvurusu alındı. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları kapsamında ise, 30 bin 960 öğrencinin hazırladığı toplam 19 bin 437 proje başvurusu alındı. Gerçekleştirilen tören ile Birincilik, İkincilik, Üçüncülük ve Teşvik ödüllerini alan proje sahipleri ilan edildi.

ÖDÜL ÜSTÜNE ÖDÜL

Dereceye giren öğrencileri birçok ödülde alırken, Jüri değerlendirmesi sonrasında ulusal düzeyde dereceye giren lise öğrencileri, üniversite sınavına girecekleri ilk yıl, bir defaya mahsus olmak üzere ek katsayı uygulamasından yararlandırılıyor. Yarışma sonucunda derece alan ve üniversite giriş sınavında her alan için ilk 25 bine giren lise öğrencileri, TÜBİTAK 2205-lisans burs programından faydalandırılıyor. Yine derece alan projeler için patent desteği veriliyor. Ulusal düzeyde derece alan lise projeleri arasından seçim yapılarak ülkemizi temsilen Uluslararası Regeneron Isef Bilim ve Mühendislik Yarışması İle Avrupa Birliği Genç Bilim İnsanları Yarışmasına katılacak projeler belirleniyor. Ayrıca uluslararası proje yarışmalarına TÜBİTAK tarafından gönderilerek Birincilik, İkincilik ve Üçüncülük ödüllerinden birini alan lise öğrencileri, uluslararası yarışmada derece aldıkları alanla ilgili bir bölümü tercih etmeleri durumunda üniversiteye sınavsız geçiş hakkı kazanıyor.

