Bakan Kacır: Türkiye’nin planlı sanayi alanlarını büyütmeye devam edeceğiz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bir dizi ziyaret ve açılışa katılmak üzere Tekirdağ'a geldi. Tekirdağ'ın Ergene ilçesindeki Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) model fabrika temel atma törenine katılan Bakan Kacır'a burada Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, AK Parti Tekirdağ milletvekilleri Mestan Özcan, Gökhan Diktaş, Çiğdem Koncagül, ilçe ve belde belediye başkanları ile davetliler eşlik etti.

Bakan Kacır, model fabrikanın Tekirdağ sanayisinin rekabet gücünü arttıracağını belirterek, "Son 23 yılda hayata geçirdiğimiz yatırım, istihdam, üretim ve kalkınma hamleleriyle, daha güçlü ve müreffeh bir Türkiye'ye doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Bölgemizde ve dünyada yaşanan ekonomik, politik ve sosyal istikrarsızlıklara rağmen, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, kalkınma yolculuğumuza durmaksızın devam ediyoruz. Bağımsızlığımızın, büyümemizin ve kalkınmamızın temel taşlarından olan sanayi ve teknolojide yükselen bir ivme yakaladık.

Bakınız, son 23 yılda sanayi sektöründe çalışan sayımızı 3,9 milyondan 6,7 milyona çıkardık. İmalat sanayi katma değerinde, dünya genelindeki payımızı ikiye katladık. Gelişmiş pek çok Avrupa ülkesinin sanayisi pandeminin yaralarının saramamışken bizler, tedarik zincirlerinin yeniden şekillendirdiği dönemi, ülkemiz adına başarılı şekilde değerlendirdik. Pandemi öncesiyle kıyaslandığında; imalat sanayi üretim endeksi Almanya'da yüzde 9,4, İtalya'da yüzde 5, Fransa'da yüzde 3,4 geride iken, Türkiye'de yüzde 30 yükselmiş durumda" dedi.

'ÜLKEMİZİN KÜRESEL ÜRETİM ÜSSÜ ROLÜNÜ PERÇİNLEYECEK ADIMLARI KARARLILIKLA ATIYORUZ'

Türkiye'nin küresel pazarlarda büyük bir rekabet avantajı elde ettiğini dile getiren Bakan Kacır, "İhracatta sergilediğimiz güçlü performans, üretim kapasitemizin ve rekabet gücümüzün açık bir tescilidir. Geçtiğimiz hafta açıklanan eylül verilerine göre, ihracatımız, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 3 artışla 22,6 milyar dolara ulaştı. Yılın ilk dokuz ayında ise 200 milyar doları aşan ihracatımız yıllıklandırılmış bazda 269,7 milyar dolara erişti. Bu başarılar, büyük bir vizyonun, güçlü bir kalkınma iradesinin, azmin ve gayretin eseridir.

Bundan sonrasında da bizlere düşen, bu yükseliş ivmesini aynı kararlılıkla geleceğe taşımaktır. Elde ettiğimiz tüm bu kazanımları kalıcı kılacak, ülkemizin küresel bir üretim üssü rolünü perçinleyecek adımları kararlılıkla atıyoruz. Yüksek katma değerli, rekabetçi ve sürdürülebilir üretim altyapımızı bir üst lige taşıyacak dijital dönüşüm atılımlarını hayata geçiriyoruz.

Bakanlığımızı, dijital dönüşümü yalnızca teşvik eden bir aktör olarak değil, aynı zamanda bu yolculukta sanayimize rehberlik eden stratejik bir paydaş olarak konumlandırıyoruz. Programa başvuru aşamasında, firmaların ihtiyaç ve ölçeklerine uygun olarak kapsamlı bir yol haritası oluşturmalarını ve buna uygun şekilde yatırım ihtiyaçlarını tespit etmelerini bekliyoruz. Yol haritası raporu uygun görülen ve destek kararı alınan projeleri gerçekleştiren tesislere, yol haritasının uygulama süresince "Dijital Dönüşüm Merkezi" unvanı veriyoruz. Bu unvanı alan üretim tesislerinde dijital dönüşüme yönelik yapılacak yatırımlara nitelikli destekler sağlıyoruz" diye konuştu.

'SANAYİCİ VE EMEKÇİLERİMİZİ YALIN ÜRETİM VE DİJİTAL DÖNÜŞÜMLE BULUŞTURUYORUZ'

Firmaların ve kamu kuruluşlarının dijital dönüşümünde ihtiyaç duyulan uluslararası bilgi birikimi ve altyapılara erişim imkanı sunan 'Dijital Avrupa Programı'na katıldıklarını söyleyen Bakan Kacır, "Program kapsamında ülkemiz sanayisinin, KOBİ'lerinin ve kamu kurumlarının dijital dönüşümünde önemli rol üstlenecek 5 konsorsiyum 'Avrupa Dijital İnovasyon Merkezleri' ağına dahil oldu. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası iş birliğinde, 300 milyon avro finansman desteğini KOBİ'lerimizin gerçekleştireceği dijital dönüşüm projelerine sunuyoruz. KOSGEB eliyle, Kapasite Geliştirme, Dijital Dönüşüm ve Küresel Rekabetçilik Destek Programlarında KOBİ'lerin kredi finansman maliyetlerinin 20 puanını 36 aya kadar karşılıyoruz. Model fabrikalarımızla da sanayicimizi ve emekçilerimizi yalın üretim ve dijital dönüşümle buluşturuyoruz.

Bu doğrultuda mühendisten ustaya, yöneticiden emekçiye herkesin aynı hedef etrafında kenetlendiği, israfın önlendiği, kalite ve verimin yükseltildiği, süreçlerin kısaltıldığı üretim okullarının ilkini 2018 yılında hizmete aldık. Sanayicilerimizin yüksek teveccühü ve ilgisiyle verimliliği artıran, dijitalleşmeyi hızlandıran ve nitelikli insan kaynağını güçlendiren bu merkezlerin sayısını 10'a çıkardık. Bugüne kadar model fabrikalarda, bin 542 firmamızda, öğren-dönüş çalışması ve yalın proje uygulaması gerçekleştirdik. 2 bin 700'ün üzerinde farkındalık eğitimi hizmeti sunduk. Sanayicimizi ve üretim gücümüzü beslemek adına attığımız bu adımlar ile işletmelerimiz, verimlilikten maliyetlere, üretim sürelerinden enerji kullanımına kadar birçok alanda somut ve ölçülebilir kazanımlar elde ettiler" diye konuştu.

'HEDEFİMİZ 2026 SONUNA KADAR FABRİKAYI HİZMETE AÇMAK'

Tekirdağ'da Trakya bölgesindeki işletmelerin, KOBİ'lerin üretim süreçlerini verimli kılacak temeli attıklarını dile getiren Bakan Kacır, "Geçen yıl Sayın Valimizin öncülüğünde Çorlu ve Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odalarımız şehrimize bir model fabrika kazandırmak istediklerini beyan ettiler. Biz de kendilerine bu kıymetli adımda memnuniyetle destek olacağımızı söyledik ve kolları sıvadık. Şimdi geldiğimiz noktada 3 bin 700 metrekarelik bir alanda hizmet verecek model fabrikamızın temel atma merasimini gerçekleştiriyoruz.

Hedefimiz, inşallah 2026 sonuna dek model fabrikamızı tamamlayıp hizmete açmaktır. Tekirdağ sanayisini daha yüksek katma değerli ve daha verimli bir üretim ile buluşturmaktır. Üretimin lokomotifi, sanayimizin başat şehri Tekirdağ'ımızı daha nice eser ve hizmetlerle buluşturmayı sürdüreceğiz. Tekirdağ'a bugüne kadar kazandırdığımız eser ve hizmetler, önümüzdeki dönemde gerçekleştireceğimiz yeni atılımların en güçlü teminatıdır. Son 23 yılda şehrimize nitelikli sanayi yatırımları kazandırmak üzere 10 yeni organize sanayi bölgesi ve 2 endüstri bölgesi kurduk.

OSB'lerimizde 140 binden fazla ilave istihdam oluşturduk. Çevreye duyarlı, sürdürülebilir üretim anlayışı bizim için bir tercih değil, vazgeçilmez bir önceliktir. Bu çerçevede Veliköy, Kapaklı, Velimeşe ve Yalıboyu OSB'lerimizin ortak arıtma projesi kapsamında atık su kolektör hattı ikmal işlerini geçtiğimiz yıl tamamladık. Çerkezköy OSB'nin Atık Su Geri Kazanım Tesisi Projesi'ni de bu yıl yatırım programına dâhil ettik. İnşallah kısa sürede tamamlayarak sanayicimizin ve Tekirdağ'ımızın hizmetine sunacağız" dedi.

'YENİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ KURMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Geçen yıl eylül ayında başlattıkları uygulama çerçevesinde 1 yılda 188 organize sanayi bölgesinde 19,5 milyon metrekare büyüklüğünde bin 806 yatırım yeri için 5 bin 148 sanayicinin başvuru yaptığını anlatan Bakan Kacır, "Yine geçtiğimiz yıl eylül ayında başlattığımız ön tahsis uygulamasında da 54 organize sanayi bölgesinde 33 milyon metrekare büyüklüğünde alan için 1329 sanayicimiz başvurdu. Yani sadece 1 yılda organize sanayi bölgelerimizde tahsis ve ön tahsis başvurularının toplam sayısı 6 bin 477 olarak gerçekleşti. Bu bizler için bir rekor. Demek ki attığımız adım sanayicimizde karşılık bulmuş. Demek ki şeffaflık ve erişilebilirlik, sanayicimizin organize sanayi bölgelerine ulaşmasını, buralarda yatırım yeri başvurusu gerçekleştirmesini kolaylaştırmış. Bu uygulama devam edecek ve bizler sanayimizi geliştirmek adına yeni organize sanayi bölgeleri kurmaya, sürdürülebilirlik, yeşil üretim, dijital üretim merkezli bir anlayışla Türkiye'nin planlı sanayi alanlarını büyütmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

'SANAYİ VE TEKNOLOJİ KOLEJİ ŞİMDİDEN HAYIRLI OLSUN'

Tekirdağ ekonomisinin bel kemiğini oluşturan, üretimin ve istihdamın lokomotifi KOBİ'lerin yanında olduklarını da söyleyen Kacır, "Şehrimizin üretim kabiliyetine ve gücüne yeni halkalar ekleyerek, inşallah yerelden genele yayılan, emsal teşkil edecek bir başarı zinciri oluşturacağız. Bizler her daim çalışanın, üretenin, bu ülke için alın ve akıl teri dökenin yanında yer almaya devam edeceğiz.

Sanayicilerimiz ve üreticimizle yakın iş birliği içerisinde çalışacak, bu toprakları yeni yatırımlarla bereketlendirmeyi sürdüreceğiz. Sözlerime son verirken, bu model fabrikanın fikri temellerini hep beraber bir önceki Tekirdağ ziyaretimizde atmıştık. Şimdi bugün de yeni bir fikri temeli atalım inşallah. Tekirdağ'ın Sanayi ve Teknoloji Koleji şimdiden hayırlı olsun inşallah. Burada inşallah muhteşem bir eğitim merkezini daha Tekirdağ'ımıza kazandırmak için bugün niyet hasıl olmuştur. Az önce sayın valimizle konuştum. Kendisi belirlediğiniz yerden bahsetti. Ben de bu yıl tamamlanmadan kolejin inşallah ödeneğini Tekirdağ'a göndereceğimizin sözünü kendisine verdim" diye konuştu.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk de kentin önemli bir sanayi şehri olduğuna vurgu yaparak, "Dolayısıyla bizler sanayicimizin her türlü mevzuat içerisindeki vicdana sığan her türlü talebinde emrindeyiz diye defalarca söyledik, söylemeye devam ediyoruz. Model fabrikayla ilgili oda başkanlarımız, organize sanayi bölgesi yönetim kurulu, başkanlarımız bir araya geldik ve bugün temellerini atacağımız bu planı ortaya koyduk. Çok güzel bir proje oldu. İnşallah yakın bir zamanda açılışını da yapmayı Allah bize nasip eder" dedi.

Konuşmaların ardından, bölgede yapılacak model fabrikanın temeli atıldı. Bakan Kacır daha sonra Velimeşe OSB'de hizmete açılan Velimeşe OSB İtfaiye binasının açılışını gerçekleştirdi.