Giriş Tarihi: 9.03.2026 15:47 Son Güncelleme: 9.03.2026 15:48

Bakan Kacır: Yapay Zeka Eylem Planı için öneri sunumu başladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Milli Teknoloji Hamlesi doğrultusunda hazırlanan Yapay Zeka Eylem Planı için paydaşların görüş ve önerilerinin alınmaya başlandığını duyurdu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Yapay Zeka Eylem Planı için paydaşların görüş ve önerilerinin alınmaya başlandığını açıkladı.

Bakan Kacır, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Tüm vatandaşlarımıza açık olan bu süreçte paylaşacağınız fikirler, ülkemizin yapay zeka alanındaki stratejik önceliklerinin belirlenmesine, fırsatların etkin şekilde değerlendirilmesine ve somut adımların hayata geçirilmesine katkı sunacak. Hedefimiz; Türkiye'yi yapay zeka teknolojilerinde tasarlayan, üreten ve küresel ölçekte rekabet eden, güçlü altyapıya sahip öncü ülkelerden biri haline getirmek" ifadelerini kullandı. Görüş ve öneriler; 10 Nisan'a kadar, yapayzekavizyonu.sanayi.gov.tr adresi üzerinden iletilebilecek.

