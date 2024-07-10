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Giriş Tarihi: 10.7.2024 15:41 Son Güncelleme: 10.7.2024 15:42

Bakan Kacır: Yerel değerlerimize sahip çıkmaya devam ediyoruz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Osmaniye yer fıstığı ve Bingöl balının Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili almasına ilişkin "Yerel değerlerimize sahip çıkmaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

AA
Bakan Kacır: Yerel değerlerimize sahip çıkmaya devam ediyoruz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından "yerel kalkınma hamlesi" etiketiyle paylaşım yaptı.

Türkiye'nin AB'den coğrafi işaret tescili alan ürünlerine Osmaniye yer fıstığı ve Bingöl balının da eklendiğini belirten Kacır, "Yerel değerlerimize sahip çıkmaya devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kacır, paylaşımında, AB'den coğrafi işaret tescili alan 23 ürüne de yer verdi.

Türkiye'nin AB'den tescil alan ürünleri şunlar:

"Gaziantep baklavası, Aydın inciri, Malatya kayısısı, Aydın kestanesi, Milas zeytinyağı, Bayramiç beyazı, Taşköprü sarımsağı, Giresun tombul fındığı, Antakya künefesi, Suruç narı, Çağlayancerit cevizi, Gemlik zeytini, Edremit zeytinyağı, Milas yağlı zeytini, Ayaş domatesi, Kahramanmaraş tarhanası, Edremit Körfezi yeşil çizik zeytini, Ezine peyniri, Safranbolu safranı, Aydın memecik zeytinyağı, Araban sarımsağı, Osmaniye yer fıstığı, Bingöl balı."

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Bakan Kacır: Yerel değerlerimize sahip çıkmaya devam ediyoruz
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