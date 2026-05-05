Bakan Kacır: Yerli ürünlerin payını yüzde 80’lerin üzerine taşıdık

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 'Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı (SAHA) 2026 Açılış Töreni'ne katıldı. Teknolojiye Hükmet, Geleceği Şekillendir' temasıyla düzenlenen fuarın açılış törenine Bakan Kacır'ın yanı sıra Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, Saha İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, İstanbul Valisi Davut Gül katıldı. Bin 700'ü aşkın katılımcı firma, 120'den fazla ülkeden gelen alım heyetleri, üst düzey karar vericiler yatırımcılar ve kamu temsilcileriyle aynı çatı altında buluşarak iş birliklerine kapı aralayarak SAHA 2026 hem yerli milli üretim gücünü temsil eden şampiyon firmaları hem de dünyanın önde gelen sanayi liderlerini aynı çatı altında buluşturuyor.

'YERLİ ÜRÜNLERİN PAYINI YÜZDE 80'LERİN ÜZERİNE TAŞIDIK'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Küresel savunma sanayiinin yeniden şekillendiği bir dönemde Saha Expo'nun stratejik işbirliklerinin, yenilikçi fikirlerin ve yüksek teknoloji odaklı ortaklıkların buluşma zemini olacağına yürekten inanıyorum. Küresel savunma harcamaları son 10 yılda yüzde 41 artarak 2,9 trilyon dolara ulaştı. Hız kesmeyen jeopolitik gerilimler bu artış ivmesinin yükselerek devam edeceğine işaret ediyor. Ar-Ge ile, test altyapılarıyla, seri üretim kabiliyetleri ve insan kaynağıyla bütüncül bir savunma sanayii kurmak, tam bağımsızlığın ve yüksek caydırıcılığın vazgeçilmez şartıdır. Ana platformlardan alt sistemlere kritik bileşenlere her seviyede yerliliği ve milliliği önceleyerek savunma tedariğimizde yerli ürünlerin payını yüzde 20'lerden yüzde 80'lerin üzerine taşıdık. Bugün dünyada satılan her askeri insansız hava aracının 2'sini Türk firmalarımız üretiyor. Kendi savaş gemisini tasarlayan, geliştiren, üreten 10 ülkeden biriyiz. Savunma sanayii gibi uzun soluklu bir alanda yalnızca son 2 yılda hanemize eklediğimiz kazanımlar, teknolojide ulaştığımız seviyeyi net şekilde ortaya koyuyor" dedi.

'SAVUNMA SANAYİ İHRACATIMIZ 2025'TE 10 MİLYAR DOLARI AŞTI'

Bakan Kacır, "Bugüne kadar elimizi zayıflatmak için ülkemize gizli-açık çok sayıda engelleme ve kısıtlama uygulandı. Fakat hamdolsun, birileri bizden neyi esirgiyorsa, çok daha iyisini yerli ve milli olarak geliştirmeyi, üretmeyi başardık. Türk firmaları sundukları teknoloji odaklı çözümlerle, kapsamlı ömür devri desteğiyle ve kullanıcı ülkelerin nitelikli personel ihtiyacını karşılayan eğitim programlarıyla bugün dünyanın dört bir yanında tercih edilen güvenilir çözüm ortakları. 2002'de 248 milyon dolar olan savunma ihracatımız, aktif savunma diplomasimiz ve firmalarımızın küresel pazarları hedefleyen yaklaşımları sayesinde geçtiğimiz yıl 10 milyar doları aştı. Savunma ihracatında şimdilik dünyanın en büyük 11'inci ülkesiyiz. Biliyoruz ki bu ivme de artarak devam edecek. Çünkü savunma sanayi firmalarımız her geçen gün yeni kabiliyetler kazanıyor, üretim ve teknoloji geliştirme kapasitelerini istikrarlı biçimde büyütüyor. Savunma ürünlerinde yüzde 80 dışa bağımlı olan ve güvenlik tehditleri karşısında savunma kapasitesini tahkim etmeye yönelen Avrupa'nın ihtiyaç duyduğu çözüm ortağının Türkiye olduğunu bu vesileyle ifade etmek isterim. Sektörümüz sahada oyun değiştirici rolü kanıtlanmış, yüksek teknoloji odaklı ve maliyet etkin geniş bir ürün portföyüyle, Avrupa savunma ekosisteminin ihtiyaç duyduğu çözümleri sağlayabilecek konumdadır" ifadelerini kullandı.

'UZAYI ÜLKEMİZ ADINA STRATEJİK BİR BAŞLIK OLARAK GÖRÜYORUZ'

Kacır "Türkiye'nin Avrupa'nın güvenliğine eşsiz katkılar sunabileceği gerçeğini görmezden gelmek isteyenler, Türkiye'nin yükselişini yavaşlatamaz; fakat Avrupa'nın teknolojik ihtiyaçlarını karşılamakta zafiyet yaşamasına neden olabilirler. Türkiye'nin dışarda tutulduğu herhangi bir program, Avrupa'yı telafisi güç stratejik kayıplarla baş başa bırakacaktır. Avrupa'daki karar vericiler miyop yaklaşımlara teslim olmadan, vizyoner bir perspektifle Türkiye ile çok daha sıkı bir işbirliğine bir an evvel yönelmelidir. Son 23 yılda teşvik sistemimizle toplam 460 milyar lira yatırım büyüklüğüne sahip bin 112 savunma sanayi yatırımının önünü açtık. 2002'den bu yana TÜBİTAK burs ve destek programlarında 2 bin 142 savunma sanayi projesine, 4 bin 300 bilim insanı ve gencimize 64 milyar lira kaynak sunduk. Savunma sanayinde elde edilen her teknolojik kazanım kalkınmanın en büyük destekçisidir. Teknolojide yaşanan paradigma değişimlerini doğru okuyarak ülkemizi geleceğin harp teknolojilerinde söz sahibi ülkelerden biri haline getirmeye kararlıyız. Bu anlayışla oyun değiştirici rolü yüksek teknolojilerde yetkinliklerimizi genişletmek için harekete geçtik. Özellikle uzayı ülkemiz adına stratejik bir başlık olarak görüyoruz. Geçmişte sayılı ülkenin tekelinde olan uzay, fırlatma maliyetlerinde yaşanan düşüşle birlikte son yıllarda çok daha erişilebilir, rekabetçi ve stratejik bir sahaya dönüştü. Son 23 yılda uzay bilimleri ve teknolojilerinde oluşturduğumuz birikimle bu alandaki fırsatları değerlendirme imkanına sahibiz. Kurduğumuz tasarım, test ve mühendislik altyapısıyla halihazırda kendi uydularımızı geliştiriyor, test ediyor ve üretiyoruz. Küresel rekabetin bu yeni sahnesinde Türkiye'nin ufku elbette uydu teknolojileriyle sınırlı değil. Nitekim Milli Uzay Programı, Türkiye'nin uzay alanındaki yüksek iddiasının ve geniş vizyonunun nişanesidir. Uzaya bağımsız erişimi teminat altına alacak uzay limanımızın Somali'de inşasına başladık. Kendi mühendislerimiz ve bilim insanlarımızın geliştirdiği milli itki sistemine sahip uzay aracımızla Ay Programı'nı gerçekleştireceğiz. Fergani firmamızın çalışmalarını yürüttüğü Milli Küresel Konumlama Sistemi ile askeri operasyonlarımızın güvenliği açısından önemli riskleri bertaraf edeceğiz. Bu yıl 5-9 Ekim'de Antalya'da ev sahipliği yapacağımız 77'nci Uluslararası Uzay Kongresi de Türkiye'nin bu alandaki iddiasını bilimsel kapasitesini ve teknoloji geliştirme gücünü dünyaya hatırlatacağımız çok önemli bir platform olacak." dedi.

'TÜRKİYE ÜRÜN VE PAZAR ÇEŞİTLİLİĞİNDE EN ÖNDE GELEN İHRACATÇIDIR'

Bakan Kacır, 2002 yılında 41 milyar dolar olan imalat sanayi katma değerimizi 246 milyar dolara yükselttik. Geleneksel ihracat pazarlarında rekabet gücümüzü artırarak, yeni ticari ortaklıkları tesis ederek ve ürün çeşitliliğimizi genişleterek ihracat kapasitemizi daha ileriye taşıdık. İhracatımızı 36 milyar dolardan 276 milyar dolara çıkardık. Otomotivde 41,5 milyar dolar, kimyada 32 milyar dolar, makinede 29 milyar dolar ihracatı mümkün kılan dev üretim altyapılarına sahibiz. Türkiye bugün, Çin'den sonra Avrupa ortasına kadar uzanan geniş kuşakta ürün ve pazar çeşitliliği açısından en önde gelen ihracatçıdır. Yakaladığımız yükseliş ivmesini Türkiye Yüzyılı'nda yatırım, istihdam, üretim, icat ve ihracatta yazacağımız yeni başarı hikayeleriyle taçlandırmakta kararlıyız. Bu doğrultuda Türkiye'yi yüksek katma değerli üretimin adresi haline getirecek yeni nesil teşvik mekanizmalarını devreye alıyoruz. Sanayimizin gelecek 30 yılına ışık tutacak, planlı sanayi alanlarımızın büyüklüğünü 160 bin hektardan 350 bin hektara çıkaracak Sanayi Alanları Master Planı'nı hazırladık. Mega endüstriyel bölgeler kurguladığımız yeni sanayi alanlarıyla beraber, savunma sanayi üretimimizi geniş bir coğrafyaya yayacak, Anadolu'da yeni savunma sanayi kümelenmeleri oluşturacağız. Savunma sanayinde geliştirilen kabiliyetlerin sivil alanlara aktarılması yüksek teknoloji odaklı kalkınmamız için büyük önem taşıyor. Bunun kadar öncelikli ve önemli gördüğümüz diğer bir husus sivil sanayimizdeki bilgi ve tecrübe birikiminin savunma sanayimize kazandırılmasıdır. Savunma sanayimizin yükselişini hızlandırmak için üretim ve Ar-Ge süreçlerine yeni bakış açıları getirmeliyiz. Elbette savunma sanayinde hedeflerimize ulaşmanın anahtarı; kamu kurumlarımız, özel sektörümüz, araştırma merkezleri ve üniversitelerimiz arasında işbirliği ve eş güdümü sağlanmasıyla mümkündür. Ekosistem aktörlerinin birlikte üretme ve geliştirme iradesini tahkim eden SAHA İstanbul bu açıdan ülkemiz için son derece kıymetli bir platform. Özellikle bu fuar vesilesiyle SAHA İstanbul yönetimi tarafından yapılan '81 İlde Dron Üretim Merkezleri' çağrısını çok değerli bulduğumu ifade etmek istiyorum. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak bu süreçte de en büyük katkıyı sunmak için gerekeni yapacağız. Bilgi, teknoloji, tecrübe ve üretim kabiliyetinin paylaşıldığı, karşılıklı güvene dayalı ve tüm taraflara değer üreten ortaklıklar kurmak Türkiye olarak temel ilkemizdir. SAHA EXPO bu doğrultuda somut adımların atıldığı, tüm katılımcılar için verimli ve ufuk açıcı bir buluşma zemini olacaktır" diye konuştu.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör