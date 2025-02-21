Bakan Kacır’dan açıklama: Sınai mülkiyet portföyümüzü 2 milyona çıkardık

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Sınai mülkiyet portföyümüzü 22 yılda 93 binden 2 milyona çıkardık" ifadelerini kullanarak "2024 yılında 165 bin 585 yerli sınai mülkiyet hakkı tescil edildi" dedi.

Bakan Kacır yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Bakan Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sınai mülkiyet portföyümüzü 22 yılda 93 binden 2 milyona çıkardık. Acil Patent Araştırması ile süreçleri hızlandırdık. Bu uygulamada patent araştırma raporu sürelerini 30 güne düşürdük. Patent tescil sürelerini kısalttık. 2002 yılında ülkemizde gerçekleştirilen patent başvuru sayısı yalnızca 414 iken, geçtiğimiz yıl bu sayı 10 bin 186'ya ulaştı. 2024 yılında 165 bin 585 yerli sınai mülkiyet hakkı tescil edildi. Ülkemizin Ar-Ge ve inovasyon ekosistemine güçlü altyapımızla destek vermeye, fikirlerin girişimlere ve ticari değere dönüşmesine katkı sağlamaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.