Haberler Ekonomi Haberleri Bakan Kacır'dan 'Gökbey' paylaşımı
Giriş Tarihi: 18.03.2026 14:18

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, genel maksat helikopteri Gökbey'in, sivil yolcu taşıma sertifikasyonunu tamamlayan ilk milli hava aracı olduğunu bildirdi.

DHA
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından genel maksat helikopteri Gökbey ile ilgili bir açıklama yaptı.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından milli imkanlarla geliştirilen T625 Gökbey genel maksat helikopteri, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından verilen CS-29 Büyük Helikopter Tip Sertifikası ile sivil sertifikasyon sürecini tamamladı.

T625 Gökbey, sivil yolcu taşıma kabiliyetine sahip ilk milli hava aracı oldu. Bakan Kacır, NSosyal hesabından, TUSAŞ'ın paylaşımını alıntılayarak, "Gökbey, ismine yakışır bir başarı elde etti. Sivil yolcu taşıma sertifikasyonunu tamamlayan ilk milli hava aracımız oldu. Bu önemli başarıya imza atan tüm TUSAŞ ekibini yürekten kutluyorum" dedi.

