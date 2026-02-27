Bakan Kacır’dan Teknofest kuşağına destek

Denizli'de Dijital Veri Merkezi açılışında konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır : "Milli Teknoloji Hamlesi'nin merkezinde gördüğümüz kitle Türk gençliği, TEKNOFEST kuşağı. Çünkü biliyoruz ki Türkiye'nin en büyük avantajı, bir miktar yaşlanmış olsak da dünyanın pek çok ülkesinden çok daha genç ve dinamik bir nüfusa sahip olmamız" ifadesini kullandı.

Yaptığı konuşmada, Bakanlık olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hayata geçirmeye gayret ettikleri 2 ana hedef bulunduğunu, bunlardan birinin Milli Teknoloji Hamlesi olduğunu söyledi. Türkiye'nin, yüksek teknolojiyi kendi imkan ve kabiliyetleriyle geliştirme, üretme, rekabetçi şekilde dünyaya sunabilme yolculuğunu anlatan Kacır, bu yolculuğun başat sektörünün savunma sanayisi olduğunu vurguladı.

Bakan Kacır, teknolojinin tüm alanlarında Türkiye'nin benzer bir sıçramayı hayata geçirmesi için gayret ettiklerini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Bugün Türkiye'de 113 teknoparkımız var. 12 bin 500'den fazla şirketimiz, teknoparklarda araştırma, geliştirme, inovasyon odaklı çalışıyor. 1700'ü aşkın araştırma, geliştirme ve tasarım merkezi özel sektör bünyesinde faaliyetlerini sürdürüyor. Türkiye bütün bu AR-GE ve inovasyon kabiliyetiyle gerçekten her alanda artık kendi teknolojisini üreten bir ülke haline geliyor. Bizim Milli Teknoloji Hamlesi'nin merkezinde gördüğümüz kitle Türk gençliği, TEKNOFEST kuşağı. Çünkü biliyoruz ki Türkiye'nin en büyük avantajı, bir miktar yaşlanmış olsak da dünyanın pek çok ülkesinden çok daha genç ve dinamik bir nüfusa sahip olmamız. Dolayısıyla her ne başaracaksak, yapacaksak Türk gençliğiyle birlikte yapacağız diye inanıyoruz."

Kacır, TEKNOFEST'lerde her yıl çok sayıda gencin AR-GE projelerini teknoloji ürünlerine dönüştürdüğünü ve Milli Teknoloji Hamlesi yolculuğuna yol arkadaşı olarak katıldığını aktardı.

Türkiye'nin dört bir yanında Deneyap Teknoloji Atölyeleri kurduklarını vurgulayan Kacır, 135 atölyede 11 yaşından itibaren bu yolculuğa katılan 30 binden fazla gencin bulunduğunu ifade etti.