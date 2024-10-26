Bakan Kacır’dan Türk Devletleri Teşkilatı’na ’birlik’ mesajı

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 1. Sanayi, Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Bakanları Toplantısı, İstanbul'da gerçekleştirildi. Toplantıya, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayil Jabbarov, Kırgızistan Dijital Kalkınma Bakanı Nuria Kutnaeva, Kırgızistan Ekonomi ve Ticaret Bakanı Daniiar Amangeldiev, Kazakistan Cumhuriyeti Sanayi ve İnşaat Bakan Yardımcısı Olzhas Saparbekov, Özbekistan Yüksek Öğrenim, Bilim ve Yenilik 1. Bakan Yardımcısı Shakhrukh Daliev, KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Macaristan Ulusal Ekonomi Bakanlığı Devlet Müsteşar Yardımcısı Adam Nagy ile TDT Genel Sekreteri Kubanychbek Omuraliev katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Bakan Kacır, TUSAŞ'a düzenlenen hain terör saldırısını lanetleyerek, saldırıda şehit düşen kahramanlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Bakan Kacır, Türkiye'yi durdurmaya çalışan türlü terör şebekelerine inat, Türkiye Yüzyılı'nda tam bağımsız Türkiye'den bir an bile vazgeçmeyeceklerini belirterek, "Milli Teknoloji Hamlesinin yüz akı Türk savunma sanayisinin kutlu yürüyüşüne devam edeceğini vurguladı.

Toplantıya katılanları 2023 yılının Türk Dünyası Gençlik Başkenti olarak ilan edilen İstanbul'da ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden Bakan Kacır, şunları kaydetti:

"İstanbul Fatihi, Sultan Mehmet Han'a, İstanbul'u niçin fethettiği sorulunca; 'önce o benim gönlümü fethettiği için' demiştir. Türk dünyası için oldukça önemli olan bu şehir, yüzyıl öncesinde olduğu gibi bugün de barındırdığı güzelliklerinin yanında dünya ekonomisi için oldukça kritiktir. Günümüzde İstanbul, finans ve inovasyonda sadece ülkemizin değil dünyanın önde gelen şehirlerinin başında gelmektedir. Bu tarihi şehirde, küresel konjonktürün en kritik alanları; sanayi, bilim, teknoloji ve inovasyon alanlarında yeni bir işbirliği dönemine başlamak üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. Hem küresel, hem bölgesel seviyede çok büyük sınamalardan geçtiğimiz bu dönemde, en önemli güç kaynağımız ortak değerlerimiz, dilimiz, kültürümüz ve tarihimizdir. Milletlerimizin birbirlerine duyduğu kardeşlik bağıdır. Ankara'da savunma sanayimizi hedef alan hain terör saldırısı bir kez daha göstermiştir ki, caydırıcılığımızı en üst düzeye çıkarmak için sarsılmaz bağlara dayalı birliğimizi güçlendirmek ve her alanda işbirliklerimizi artırmak, muhatap olduğumuz sınamalar karşısında bizim için bir tercihten öte zorunluluktur."

Bakan Kacır, Türk Devletleri Teşkilatı'nın bu işbirliği iradesinin en değerli neticelerinden biri olduğuna dikkati çekti.

Türkiye olarak, Türk dünyası kuruluşları arasındaki işbirliklerinin derinleştiğini ve yeni alanlarla genişlediğini görmekten memnuniyet duyduklarını ifade eden Bakan Kacır, bugün de, geçen yıl Türk Devletleri Teşkilatı Astana Zirvesi'nde devlet başkanlarının verdiği görevi yerine getirdiklerini ve teşkilatın ilk Sanayi, Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Bakanları Toplantısını icra ettiklerini belirtti.

Bakan Kacır, teşkilatın önceliklerini daha da çeşitlendirerek, sanayi, bilim, teknoloji ve inovasyon alanlarında somut işbirliklerinin hayata geçirilmesi için büyük gayretle çalışacaklarına işaret ederek, şu bilgileri paylaştı:

"Bu kararlı adım, sadece fikir alışverişinde bulunmak için değildir. İşbirliğimizin geleceğini şekillendirecek somut eylemlerin temelini de atacaktır. Atacağımız adımlar, sanayi, bilim, teknoloji ve inovasyon alanlarında; Türk devletleri arasındaki dayanışmayı pekiştirecek, bölgesel bağları kuvvetlendirecek, ortak çıkarlarımız doğrultusunda ortak üretimimizi artıracak, coğrafyalarımız arasında değer zincirini kuvvetlendirerek küresel güçlüklerle beraber ve birlikte başa çıkmamıza olanak sağlayacaktır."

"ALINACAK KARARLAR ÜLKELERİMİZİ BİRLİKTE GÜÇLENDİRMEK İÇİN ÖNEMLİ OLACAK"

Dijital ve yeşil dönüşüm olan ikiz dönüşümle birlikte küresel üretim süreçlerinin hızla değiştiğini anlatan Bakan Kacır, bu alanlarda bilimsel ve teknolojik ilerlemenin, sanayinin dönüşümü için bir tercih değil, sürdürülebilir ekonomik büyüme ve küresel rekabette ayakta kalmak için bir gereklilik olduğunu vurguladı.

Bakan Kacır, bugün yapılacak görüşmelerin önemine değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yapılan görüşmeler ve alınacak kararlar, ülkelerimizi yeni dönemde birlikte başarmak, birlikte geliştirmek ve birlikte güçlendirmek için en iyi şekilde konumlandırma yönünde oldukça önemli olacak. Toplantımızın tüm konu başlıkları, sınai ve teknolojik gelişmenin yanı sıra, karşılıklı ticaret hacmi artışının ve sürdürülebilir kalkınmanın destekleyici faktörleridir. Bu alanlar, ekonomilerimizin tam potansiyeline ulaşmasının, kaynaklarımızı verimli kullanmanın, insan sermayemizi en iyi şekilde geliştirmenin, inovasyon ve girişimcilik kültürünü teşvik etmenin, dolayısıyla ekonomilerimizin küresel zorluklar ve bölgesel riskler karşısında dirençli kalmasını sağlamanın anahtarlarıdır. Bugün kabul edeceğimiz bildiri ve bildirinin eki olarak kabul edilecek eylem planı, sadece bakanlıklarımız arasında değil; aynı zamanda özel sektörümüz, akademimiz ve araştırma kuruluşlarımız arasında somut bir iş birliğinin temelini oluşturacaktır. Bu, sınırları aşan bir ortaklıktır; karşılıklı güven, saygı ve vatandaşlarımız için daha iyi, daha müreffeh bir gelecek oluşturmaya yönelik ortak arzu üzerine inşa edilmiş bir bağlılıktır."

Ev sahibi ülke olarak, misafir ülkelerin katılımlarıyla bakanlar toplantısı kapsamında ele alınmak üzere öncelikli işbirliği alanları belirlediklerini söyleyen Bakan Kacır, bu alanların, söz konusu ülkelerin kalkınmasında önemli roller üstleneceğini düşündüklerini ifade etti.

Bakan Kacır, her biri ayrı stratejik önem ve birbirini destekleyici özelliğe sahip alanlara değinerek, "Bu alanlar; araştırma ve geliştirme, bilimsel araştırmalar ve burslar, sanayi üretiminde yapay zeka ve dijital dönüşüm, inovasyon ekosisteminin geliştirilmesi, yatırım fonu ve girişimcilik, KOBİ'ler, metroloji ve sanayi ürünleri güvenliği, standardizasyon ve uygunluk değerlendirmesi, sanayi alanında işbirliği ile uzay teknolojilerinin üretimi ve geliştirilmesidir. Bu alanlarda kapsayıcı ve uyumlu politikalarla var olan mevcut iş birliklerimizi derinleştirerek ve ayrıca iş birliklerimize yenilerini ekleyerek, hep birlikte küresel yarışın ön sıralarında yer alabileceğimize inanıyoruz."diye konuştu.

"BU ALANLARI ORTAK GAYRETLERLE BÜTÜNÜYLE HAYATA GEÇİRECEĞİZ"

Öncelikli alanları belirlerken "Küresel rekabette bizi ne öne geçirir?" sorusunun üzerinde özellikle durduklarını aktaran Bakan Kacır, söz konusu alanları ve bu alanlar kapsamında hazırlanan eylemleri, tüm katılımcıların sahiplenerek, ortak gayretlerle bütünüyle hayata geçireceklerini söyledi.

Bakan Kacır, Türkiye olarak, söz konusu alanlarda yıllara sari önemli bir bilgi birikimine sahip olduklarına dikkati çekerek şu değerlendirmeyi yaptı:

"Sizlerin de söz konusu alanlardaki çalışmalarınızı yakından ve takdirle takip ediyoruz. Kazan-kazan prensibi çerçevesinde, sizlerle bilgi birikimimizi paylaşmaya, keza sizlerin de bu alanlardaki çalışmalarından ve tecrübelerinden istifade etmeye hazırız, istekliyiz, kararlıyız. Bugünkü birlikteliğimiz; Türk Devletleri Teşkilatı'nın her bir üyesi ve gözlemcisi arasında sanayide, bilimde, inovasyonda ve teknolojide güçlü bir sinerji için hepimizin elini taşın altına koymaya hazır olduğunun işareti olarak değerlendiriyorum. Özellikle bu ilk toplantımız sonrası icra edilecek eylemler ile; bilim, teknoloji, inovasyon ve sanayi alanlarındaki iş birliğimizin bir sonraki toplantıda çok farklı bir noktaya taşınacağına, ve çok daha büyük çaplı iş birliklerini birlikte başaracağımıza olan inancım tamdır."

Bugün kurulan bu mekanizmanın, liderlerin güçlü iradesi, milletlerin birbirine olan muhabbeti ile TDT bölgesinde adil, sürdürülebilir ve hızlı kalkınmaya önemli katkılar sağlayacağını vurgulayan Bakan Kacır, "Gün birlik günüdür. Türk dünyasının yenilikçi, müreffeh ve güçlü bir gelecek inşa etmenin tam zamanıdır." ifadesini kullandı.