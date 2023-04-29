Bakan Karaismailoğlu: Yap-İşlet-Devret projelerimizden birinde ilk ödemeyi aldık

Son dakika haberleri...Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, resmi sosyal medya hesabı üzerinden Yap-İşlet-Devret modeli ile yapılan Esenboğa Havalimanı Projesi'nin ilk ödemesinin alındığını açıkladı.

Bakan Karaismailoğlu, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Esenboğa Havalimanı projemizde ilk ödemeyi aldık! Yap-İşlet-Devret modeliyle hayata geçirdiğimiz projemizde; 25 yıllık kira bedelinin %25'i olan 140 Milyon Euro devletimizin kasasına girdi!"