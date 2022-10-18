Bakan Kirişci: 280 bin 643 kadın çiftçimize yaklaşık 10 milyar liralık destek sağladık

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Dünya Çiftçi Kadınlar Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "Toprağa İz Bırakan Kadınlar Programı"na katıldı.

Kirişci, bugüne kadar tarımsal destek olarak 5 bin 837 kadın yatırımcıya 3 milyar 55 milyon lira hibe ödendiğini belirterek, "Kırsal kalkınma ve kredilendirme programlarımız kapsamında ise 280 bin 643 kadın çiftçimize yaklaşık 10 milyar liralık destek sağladık." dedi.

Kirişci, Dünya Çiftçi Kadınlar Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "Toprağa İz Bırakan Kadınlar Programı"na katıldı.

Burada yaptığı konuşmada, kadınların, bütün kutsal görevlerinin yanında aynı zamanda üretici, işveren ve istihdam sağlayan girişimci olduğunun altını çizen Kirişci, kadınların, hayatın her alanında olduğu gibi tarımsal üretim sürecinin de en önemli aktörleri olduğunu söyledi.

Kirişci, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütüne göre, dünyada toplam tarım işletmelerinin yüzde 98'ini küçük ölçekli aile işletmelerinin oluşturduğunu ve bu işletmelerin sayısının 500 milyonu aştığını aktararak, Türkiye'de ise çiftçi ailelerinin, toplam çiftçilere oranının yüzde 90 civarında olduğunu vurguladı.

Tarım sektörünün, kadın ve erkeklerin hemen hemen eşit sayıda istihdam edildiği tek sektör olduğunu belirten Kirişci, "Tarımsal üretimde verimliliğin artırılmasının kırsal kalkınmadan geçtiği bilinciyle ortaya koyduğumuz vizyonumuzda, kadınlarımızı kırsalda daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz. Ülkemizin bu alandaki potansiyelini değerlendirmek için kadın istihdamını ve girişimciliğini destekliyoruz. Bunu sosyal ve ekonomik kalkınmanın olmazsa olmazlarından biri olarak görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kirişci, özelikle kadınları destekleyeceklerine işaret ederek, Bakanlık olarak tüm kurumların destek programlarında kadınları ön planda tuttuklarını kaydetti.

Kadın ve genç çiftçilere "Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı" kapsamında, proje başvurularında ilave puan verdiklerine dikkati çeken Kirişci, şunları kaydetti:

"Böylece özellikle kadınlarımızın yer aldığı projelerin bir adım daha öne çıkmasını gerçekleştiriyoruz. Bugüne kadar tarımsal destek olarak 5 bin 837 kadın yatırımcımıza 3 milyar 55 milyon lira hibe ödenmiştir. Bu rakam, toplam ödenen hibenin yüzde 35'ini oluşturmaktadır. Kırsal kalkınma ve kredilendirme programlarımız kapsamında ise 280 bin 643 kadın çiftçimize yaklaşık 10 milyar liralık destek sağladık."

Kirişci, kadın çiftçilerin, Bakanlık tarafından tarım sigortaları poliçelerinde yüzde 5 prim indirimiyle desteklendiğini belirterek, "Bu kapsamda uygulamanın başladığı 2018'den bugüne kadar 232 bin 546 kadın çiftçimize, 668 bin 474 poliçe için 58 milyon lira prim indirimi sağlandı. 2023 yılından itibaren kadın çiftçilerimize prim indiriminin artırılmasına yönelik çalışmalarımız da devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

Kadın çiftçilerin tarım için çok önemli bir aktör olduğunun altını çizen Kirişci, "Tarımsal üretime kadınların katılımının erkeklere göre daha fazla olduğu dikkate alındığında, bu kardeşlerimize tarımsal eğitim hizmeti verilmesi, güçlendirilmesi çok önemlidir. İstiyoruz ki kadınlarımız, tarımın her alanında etkin rol alsınlar, sayısız başarılara imza atsınlar. Bunun için kadınlarımızın teknik eğitimi önemlidir. Bakanlığımız tarafından 'Kadın Çiftçiler Tarımsal Yayım Projesi' kapsamında, son 19 yılda 3,5 milyondan fazla kadın çiftçiye tarımsal konularda eğitim verilmiştir." dedi.

Kirişci, Bakanlık bünyesinde, ortaklarının çoğu kadınlardan oluşan 140 Tarımsal Kalkınma Kooperatifi bulunduğuna dikkati çekerek, bugüne kadar 91 bin 952 kadın çiftçinin, kooperatifçilik konusunda eğitim aldığını söyledi.

"EVİMİZİ SATARAK SOĞUK HAVA DEPOSU KURDUK VE TRAKTÖR ALDIK"

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde "Bilara" isimli markası ile ürün işleyen ve ilçesindeki kadınları işletmesinde istihdam eden Yasemin Korkut da kırsalda kadın istihdamına önem veren girişimcilerden birisi olduğunu belirterek, "Evimizi satarak soğuk hava deposu kurduk ve traktör aldık. Kendi köyümüzde üretilen kuru incir satışı yapmaya başladım. Tesisimizi kendi imkanlarımızla kurup büyütüyorduk. Sonrasında verilen desteklerden haberdar olduk ve daha hızlı büyüdük. Kadını ekonomik ve sosyal hayatın merkezine alan devletimizin her birimine kendi adıma ve kadınlarımız adına teşekkür etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Çeşitli illerden kadın kooperatiflerinin ürünlerinin sergilendiği programa, 81 ilden 120 kadın çiftçi katılım sağladı.