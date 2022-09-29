"GIDANI KORU-SOFRANA SAHİP ÇIK"

Mesajında önce pandemi, ardından da Rusya-Ukrayna savaşıyla ortaya çıkan krizlerin tarımın ve gıda güvenliğinin vazgeçilmez olduğunu bir kez daha gösterdiğini belirten Bakan Kirişci, bunun bilincinde olan ülkelerin tedbir aldığını, gıda güvenliğini sağlama çalışmalarını yaparken gıda tüketimine de odaklanılması gerektiğini kaydetti. Gıda israfının ekonomik ve çevresel sorunlar başta olmak üzere çok boyutlu bir mesele olduğuna dikkati çeken Kirişci, dünya genelinde her yıl üretilen gıdanın üçte birinin kayba uğradığını ya da israf edildiğini hatırlattı. "Türkiye, israfın azaltılması için uluslararası ölçekte yapılan çalışmalarda öncü olmuştur" diyen Bakan Kirişci, "Gıdanı Koru-Sofrana Sahip Çık" kampanyasının 20 Mayıs 2020 tarihinde başladığını hatırlattı. Kampanya ile Tarım ve Orman Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) gıda kayıpları ve israfı konusunda gerek ulusal gerekse uluslararası düzeyde mücadele etmeyi, ilgili tüm tarafları bilinçlendirerek toplumsal farkındalık düzeyini artırmayı hedeflediğini ifade eden Kirişci, Türkiye'de gerçekleştirilen iyi uygulama örneklerinin uluslararası alanda model haline getirilmesinin amaçlandığını belirtti.