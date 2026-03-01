Bakan Kurum açıkladı: Bu hafta 4 ilde daha hak sahipleri belirlenecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yüzyılın Konut Projesi'nde kura çekimlerinde sona geliyoruz. Bugüne kadar 75 şehirde 331 bin 833 konutumuzun hak sahiplerini belirledik. Bu hafta Ankara, İzmir, Hatay ve Muğla'da kura heyecanı var. 71 bin 799 anahtarımızın daha sahiplerini belirleyecek, sevincini milletimizle paylaşacağız" ifadelerini kullandı.

ANKARA'NIN KURA ÇEKİM TÖRENİ CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLLİYESİ'NDE

Öte yandan, Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Ankara'nın kura çekim töreni 3 Mart Salı günü Cumhurbaşkanlığı Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Bakan Kurum'un katılımıyla gerçekleştirilecek. Kura töreninde Ankara'da 31 bin 73 konutun hak sahipleri belirlenecek. Bakan Kurum, 6 Mart Cuma günü de Hatay'ın kura çekim törenine katılacak.

KURA TAKVİMİ

2-8 Mart haftası takvimine göre; 3 Mart Salı Ankara'da 31 bin 73, 4 Mart Çarşamba Muğla'da 6 bin 417, 6 Mart Cuma İzmir'de 21 bin 20, Hatay'da 13 bin 289 konutun daha hak sahipleri belirlenecek. 2-8 Mart haftasında 4 ilde 71 bin 799 konutun daha hak sahipleri belirlenmiş olacak. Böylece 79 ilde 403 bin 632 konut için kura çekimi tamamlanmış olacak.