Bakan Kurum açıkladı: İstanbul’a depreme dayanaklı 11 bin yeni yuva

Türkiye'nin en zorlu kentsel dönüşüm süreçlerinden biri olan ve uzun yıllar tamamlanamayan Fikirtepe'de vatandaşın mağduriyetine devlet son verdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde proje tamamlandı. Bugünden itibaren teslimatların başladığını duyuran Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Kangrene dönmüştü, yıllardır çözülmeyeni çözdük. Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'mız ve Emlak Konut eliyle Yeni Fikirtepe'de depreme dayanıklı 11 bin 729 bağımsız bölümü daha tamamladık. 25 bine yakın vatandaşımızı afetlere dirençli konutlarımıza yerleştiriyoruz. Bugün itibarıyla teslimatlara başlıyoruz. Eğitim, sağlık ve spor tesisleri, camileri 120 bin metrekarelik millet bahçesi de kazandırdığımız Yeni Fikirtepe Projemiz milletimize hayırlı olsun" dedi.