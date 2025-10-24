Bakan Kurum açıkladı: İstanbul’da 15 bin kiralık konutla yeni bir dönem başlatıyoruz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Başakşehir'de düzenlenen "Yüzyılın Konut Projesi Programı"nda açıklamalarda bulundu.

Bakan Kurum'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Biz bu alanda konuşurken 81 ilimizde kentsel dönüşüm projelerimiz sürüyor. Deprem bölgesinde görev yapan 200 bin emekçi kardeşimiz, saatte 23 konutu teslim ediyor.

Hedeflenen konut sayısıyla "Yüzyılın Konut Projesi"ni, 500 bin sosyal konut hamlesini hayata geçiriyoruz; 2 milyon vatandaşımızı güvenli ve dayanıklı yuvalara kavuşturuyoruz.

Biz bu topraklarda evsiz kalanı, ev sahibi yapan bir devletiz.

İstanbul'da 15 bin kiralık konutla yeni dönem başlatıyoruz

Yüz binlerce yeni yuva kurmaya, Türkiye'nin yegane umudu olmaya devam edeceğiz. Kim ne derse desin, tıpkı deprem bölgesinde olduğu gibi bu projemizde de kardeşlerimize yuvalarını teslim edeceğiz."