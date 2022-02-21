Bakan Kurum açıkladı:Türkiye’nin 100 yılını şekillendirecek İklim Kanunu hazırlanıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ''İklim Şuramızın katkı sağlayacağı çok önemli 2 temel meselemiz daha var. Biz bu konuları olmazsa olmaz görüyoruz. Nedir bu konular? İklim Kanunu ve Yerel Yönetimlerin Katkısı. Kanunlar, hukukun, devletin işleyişinin, kalkınmanın tek kaynağı değildir ama vazgeçilmez kaynağıdır. Bu sebepten Türkiye'nin acilen kapsamlı bir İklim Kanunu'na ihtiyacı vardır. Hazırlıkları sürdürülen İklim Kanunu'nun Türkiye'nin önümüzdeki 100 yılını şekillendirecek çerçeve bir belge olacağına inanıyoruz'' dedi.



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından, Türkiye'deki iklim değişikliği ve alınacak önlemlerin konuşulduğu 'İklim Şurası', iklim değişikliği riskinin en fazla yaşadığı iller arasında yer alan Konya'da başladı. 25 Şubat'a kadar devam edecek olan 'İklim Şurası'na yurt dışından ve yurdun dört bir tarafından bilim insanları, bürokratlar, çiftçiler, üniversite öğrencileri katıldı.