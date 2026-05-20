Bakan Kurum, Avustralyalı mevkidaşı ile görüştü: Küresel iklim diplomasisinde ortak vizyonla ilerliyoruz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"COP31 Başkanlığımızda müzakereleri yürütecek Avustralya heyeti ile kahvaltıda buluştuk. Antalya'da ev sahipliğini yapacağımız zirveye ilişkin hazırlıklarımızı, bundan sonra yapacaklarımızı ele aldık. Küresel iklim diplomasisinde güçlü eş güdüm ve ortak vizyonla ilerlemeyi sürdürüyoruz. Avustralya İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Chris Bowen'a nazik daveti için teşekkür ediyorum."

