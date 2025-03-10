Bakan Kurum beton fiyatlarına tepki gösterdi: Betonu bu fiyata vereceklerse biz de çelik yaparız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya ziyaretinde depremin ardından yürütülen inşa ve ihya çalışmalarına yönelik son durumu değerlendirdi. Malatya Büyükşehir Belediyesi'nde koordinasyon toplantısına başkanlık eden Bakan Kurum, deprem bölgesinde betonun metreküpünün 5 bin TL'den satılmasına tepki gösterdi.

'5 BİN TL'YE BETON DÖKÜYORLARSA KAPATIN GİTSİN'

Bakan Kurum, beton fiyatlarındaki fırsatçılığa müsaade etmeyeceklerini ifade ederek, bu konunun bir hafta içerisinde çözülmesi gerektiğini talimatını verdi. Kurum, "5 bin TL'ye beton mu olur? Betonu bu fiyata vereceklerse biz de çelik yaparız. Bunu çözün. 1800 TL'ye beton döken var. Hadi 2 bin 200 olsun normal. 2 bin 500 TL'ye de uzak yere gitsin. Ama 5 bin TL olamaz. 5 bin TL olursa biz de çeliğe döneriz, 1 metreküp beton dökemez. Ben 3 bin TL'nin üzerine beton parası ödemem orada. 3 bini geçmeyecek şekilde çözdünüz çözdünüz, çözmedin ben çeliğe dönerim. 5 bin TL'ye beton mu olur? Adam gidecek depremde fırsatçılık yapacak, böyle bir şey yok" ifadelerini kullandı.

'NORMAL KONUT İSTEYENE NORMAL KONUT VERECEĞİZ'

Bakan Kurum, İkizce bölgesinde arazileri kamulaştırılan vatandaşlarla ilgili mahalle muhtarının taleplerini dinleyip, talimatlar verdi. Arsası karşılığı ahırlı köy evi isteyene trampa yapılarak belirlenecek bölgede bakanlık tarafından ev yapılacağına, istemeyene arsasının karşılığındaki tutarın ödeneceğinin altını çizen Kurum, "Normal konut isteyene normal konut vereceğiz. Normal konut istemeyen de 'Biz 5 kişi bu hayvancılığa devam edeceğiz' diyecek. Vali yardımcımızla sizler, burada hep beraber takip edeceksiniz. Düzenli toplanalım, düzenli bilgilendirelim. Bizim burada yapılması gereken bir şey varsa arkadaşlara söyleyin, çözeceğiz" diye konuştu.