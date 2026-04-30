Bakan Kurum: "Fosil yakıt ithalatını azaltmak için somut adımlar atacağız"

"SIFIR ATIK VERİMLİLİK VE EMİSYON AZALTIMINDA ÖNEMLİ BİR ROLE SAHİP"

Türkiye'nin sıfır atık başarısının COP31'de dünyaya anlatılacağının altını çizen Bakan Kurum, "Sıfır atık başlığını, metan azaltımı, döngüsellik ve kaynak verimliliği ekseninde ele alacağız. Saygıdeğer Hanımefendi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde bir dünya markası haline gelen Sıfır Atık Hareketi, bu alandaki uygulamalar için güçlü bir zemin sunmaktadır. Bu hareket sadece atıkların dönüştürülmesinden ibaret değildir, özü itibariyle verimlilik ve emisyon azaltımı açısından önemli bir role sahiptir. Bu kapsamda Uluslararası Enerji Ajansı ile ortaklığımızın ilk ürünlerinden biri olarak atık dönüşümünün iklim değişikliğine etkisi alanında çalışma yapmasını bekliyoruz" dedi.

"FİNANSMAN TAAHHÜTLERİ BAŞKANLIĞIMIZ DÖNEMİNDE TAKİP EDİLECEK"

Bakan Kurum, yine COP31'de yeşil sanayileşme, yenilenebilir enerji entegrasyonu, kritik minerallerin yönetimi ve iklime dirençli şehirler başlıklarının ele alınacağını belirtti. Bakan Kurum, dirençli şehirler uygulamasında deprem bölgesini örnek göstererek, "6 Şubat 2023'te yaşadığımız deprem sonrasında Türkiye, 2 yılda 500 bin afet konutu, sosyal konutlar ve kentsel dönüşüm çalışmaları yapmıştır. Bu konudaki kararlılığımızın da en somut göstergesidir. Bu manada özellikle deprem deneyimimiz, dirençli altyapı, güvenli yapılaşma ve yerel kapasitenin ne kadar kritik olduğunu açık biçimde ortaya koymuştur" ifadelerini kullandı.

COP31'de iklim finansmanı için de kararlı bir tutum sergileneceğini belirten Bakan Kurum, "COP29 Bakü finans hedefi kapsamında verilen taahhütler başkanlığımız döneminde takip edilecektir. Mevcut durumda sorun, hedefler ile uygulama arasındaki boşluktur. Bu boşluk desteklerin doğru projelere verilmesi, uygun finansman yapılarıyla desteklenmesi yoluyla kapatılmalıdır" dedi.

"YAKIN İŞ BİRLİĞİYLE ÇALIŞMAYI DÖRT GÖZLE BEKLİYORUM"

IEA Başkanı Fatih Birol da, dünyanın tarihteki en büyük enerji kriziyle karşı karşıya olduğunu belirterek, "Orta Doğu kaynaklı petrol ve doğal gaz arzında meydana gelen aksamalar nedeniyle dünya bugün benzeri görülmemiş bir enerji güvenliği tehdidiyle karşı karşıya bulunmaktadır. Bu süreçte özellikle modern enerji hizmetlerine erişimi olmayan kesimler başta olmak üzere herkesin yararına olacak güvenli, uygun maliyetli ve sürdürülebilir enerji çözümlerinin yaygınlaştırılmasına yönelik acil ihtiyaç daha da belirgin hale gelmiştir. Bu önemli ihtiyacın ele alındığı bugünkü olumlu görüşmelerden memnuniyet duyduğumu ifade etmek isterim" ifadelerini kullandı.

COP31 sürecinin Türkiye ve Avustralya arasındaki 'mükemmel bir ortaklıkla' ilerlediğine vurgu yapan Birol, "IEA'yı stratejik ortak olarak belirleyerek bize duydukları itimat ve güven için şükranlarımı sunarım. Önümüzdeki aylarda kendileriyle yakın iş birliği içinde çalışmayı dört gözle bekliyorum" dedi.

AFRİKALI KADINLAR GERÇEĞİ VE TEMİZ PİŞİRME TEKNİĞİ GÜNDEMİ

Birol, Bakan Kurum'un da COP31 sürecinde ele alınacağını duyurduğu 'temiz pişirme' teknikleri konusunda Afrika'da yaşanan durumu anlattı. Birol, "IEA'nın uzun süredir üzerinde çalıştığı bir konu olan Afrika'da temiz pişirme imkanlarına erişimdir. Rakamlarımıza göre çok sayıda kadın ve çocuk, odun, tarımsal atık ve hayvan atığı kullanmak gibi ilkel pişirme tekniklerini kullanmaktan ciddi şekilde etkileniyor. Bu da özellikle kadınlarda solunum yolu problemlerine yol açıyor ve bu durum kadınlarda erken ölümlerin en önemli iki nedeninden biridir. Her yıl Afrika'da yarım milyondan fazla kadın, bu ilkel pişirme yöntemlerinin neden olduğu solunum yolu hastalıkları sebebiyle erkenden hayatını kaybediyor. Bu konu aynı zamanda COP başkanımızın da ele almak istediği konulardan biridir ve UEA olarak bu süreci desteklemeyi sabırsızlıkla bekliyorum" diye konuştu.

50'DEN FAZLA ÜLKEDEN KATILIM

50'den fazla hükümetten bakanların yanı sıra büyükelçiler ve diğer üst düzey temsilcilerin bir araya geldiği toplantıda Avustralya'nın Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Daimi Temsilcisi ve Büyükelçisi Stephen Jones, COP21 Başkanı ve COP Başkanları Danışma Grubu Başkanı Laurent Fabius, COP26 Başkanı Alok Sharma, COP29 Baş Müzakerecisi ve Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Yalçın Rafiyev, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi İcra Sekreteri Sımon Stiell ve İklim Değişikliği Kurumsal Yatırımcılar Grubu (IIGCC) CEO'su Stephanie Pfeifer de birer konuşma yaptı.

