Bakan Kurum, Fransa’ya resmi ziyarette bulundu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "COP21 Başkanı ve COP Başkanları Danışma Grubu Başkanı Sayın Laurent Fabius ile Uluslararası Enerji Ajansı Üst Düzey Enerji Dönüşümü Diyaloğu kapsamında bir araya geldik.

COP31'de daha uygulanabilir ve sonuç odaklı bir sürecin inşası ile somut çıktıların artırılması konularını ele aldık. COP Başkanlıkları arasında kurulan iş birliğinin, uygulamaya dönük çözümler geliştirilmesinde yol gösterici olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum, Fransa'nın başkenti Paris'teki temasları kapsamında, Avrupa Birliği (AB) Enerji ve Konut Komiseri Dan Jorgensen ile görüştü. Kurum, bu görüşmeye ilişkin, "Uluslararası Enerji Ajansı Üst Düzey Enerji Dönüşümü Diyaloğu kapsamında, AB Enerji ve Konut Komiseri Sayın Dan Jorgensen ile bir araya geldik. Konut politikaları üzerine kapsamlı bir değerlendirme yaptık, iş birliğimizi ileriye taşıyacak yeni adımları konuştuk" paylaşımında bulundu.

