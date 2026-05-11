Bakan Kurum, Hatay’da Asrın İnşa Seferberliği’ni dünyaya anlattı: Birileri ’yapılamaz’ dedi, Türkiye yaptı





KOSAVALI BAKAN: GÖRDÜKLERİM GERÇEKTEN İNANILMAZ

Saha ziyaretine ilişkin açıklama yapan BM-Habitat İcra Direktörü Anaclaudia Rossbach, "3 yıldan kısa bir süre zarfında yüz binlerce konut inşa edilmiş. Gerçekten de sağlam bir anlatı, sağlam bir hikaye. Tüm dünya halkları için dirençli şehirlerle ilgili bu şekilde çıkartılıp yansıtılabilir. Türkiye'den de yine bu güzel örnekleri COP31'e taşımasını temenni ediyorum" dedi.

Kosova Çevre ve Mekansal Planlama Bakanı Fitore Pacolli ise "Burada yaşanan trajedinin, kaybedilen onca canın ve şehrin uğradığı ekonomik kaybın ardından gördüklerim gerçekten inanılmaz. Bu kadar kısa sürede yeniden ayağa kalkmak olağanüstü" ifadelerini kullandı.