Bakan Kurum: Her evde huzuru görene kadar mücadele edeceğiz

DEPREMZEDE ÇIRA AİLESİNE EV ZİYARETİ

Bakan Kurum, daha sonra Onikişubat ilçesindeki Binevler Mahallesi'ndeki yeni evlerine taşınan 3 çocuklu Çıra ailesinin evine konuk oldu. Otobüs şoförlüğü yapan ev sahibi Ömer Faruk Çıra, deprem konutlarının hızla inşa edildiğini belirterek, "Biz geçen yıl da buraya geldik, '3-4 yıla anca biter' dedik. Sürekli 'yapılır mı, yapılmaz mı' diye telaşe içerisindeydik. Sonra rezerv alanı oldu. 1 yıl sonra evimize oturduk. Allah işinizi gücünüzü rast getirsin. Biz 1 yılda beklemiyorduk. Burada gece gündüz çalışma vardı. Gece iş çıkışı 03.00'te geliyordum çalışma vardı, gündüz çalışma vardı" dedi.

Bakan Kurum ise "Her evde huzuru, mutluluğu görene kadar bizler mücadele edeceğiz, koşturacağız. İnşallah tüm Kahramanmaraş bu hale gelecek. Depremin acılarını, üzüntülerini hep beraber unutacağız. Gidenleri geri getiremeyiz ama onların hatıralarını buralarda yad edeceğiz" diye konuştu.