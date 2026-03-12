Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 12.03.2026 11:41 Son Güncelleme: 12.03.2026 11:45

Bakan Kurum: Küresel enerji sistemleri ciddi baskı altında

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da gerçekleşen İklim Zirvesi Buluşması'nda açıklamada bulundu. Bakan Kurum, "Küresel enerji sistemleri ciddi baskı altında" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum COP31 Başkanlığı Sürecine İlişkin, Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Sayın Fatih Birol ile Basın Toplantısında konuştu.

Bakan Kurum şunları kaydetti:

"Paris İklim Anlaşması çerçevesinde emisyonların azaltılması için bugün buradayız. Bugün dünyanın en önemli konusu enerjinin ve iklim konularının kesiştiği bir eşikteyiz. Jeopolitik gelişmeler ve çatışmalar enerji arz zincirinin kırılganlığını ortaya koydu. Enerji yeniden stratejik bir öncelik haline geldi. Bugün yaşadığımız savaş bunu net bir şekilde gösteriyor."

