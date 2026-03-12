Bakan Kurum: Küresel enerji sistemleri ciddi baskı altında

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum COP31 Başkanlığı Sürecine İlişkin, Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Sayın Fatih Birol ile Basın Toplantısında konuştu.

Bakan Kurum şunları kaydetti:

"Paris İklim Anlaşması çerçevesinde emisyonların azaltılması için bugün buradayız. Bugün dünyanın en önemli konusu enerjinin ve iklim konularının kesiştiği bir eşikteyiz. Jeopolitik gelişmeler ve çatışmalar enerji arz zincirinin kırılganlığını ortaya koydu. Enerji yeniden stratejik bir öncelik haline geldi. Bugün yaşadığımız savaş bunu net bir şekilde gösteriyor."

