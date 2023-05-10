Bakan Kurum: Ne dediler? Ne yaptık... Milletin olanı milletin hizmetine sunduk

Halkın keyifli vakit geçirebileceği ve sosyalleşebileceği alanlar oluşturulduğunun bilgisini veren Arslan, şöyle devam etti:

"Vatandaşımızın hizmetine sunacağımız voleybol sahalarımız, basketbol sahalarımız ve çeşitli spor sahalarımız var. Yaklaşık 13 bin metre yürüyüş yolumuz var, 110 adet kamelyamız var. Çok sayıda çocuk oyun parkımız var. Ticarethanelerimiz, kütüphanelerimiz ve sergi saraylarımız da bölgemizde mevcut. 1300 araçlık otoparkımız var. Ayrıca gösteri, tiyatro ve konser alanlarımız için etkinlik çayırı oluşturduk. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi bittiği zaman, İstanbul halkına keyifli vakit geçirebilecekleri bir alan sunacak."