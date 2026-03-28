Bakan Kurum New York temaslarını değerlendirdi: Artık sözler değil, icraatlar konuşuluyor

Kurum, şunları söyledi:

"Tabii Sayın Cumhurbaşkanı'mızın (Recep Tayyip Erdoğan) liderliğinde iklim değişikliğiyle verdiğimiz mücadelenin ne kadar önemli olduğunu, Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi ile yürütmüş olduğumuz Sıfır Atık Projesi'nin artık bir dünya markası haline geldiğini ve çok önemli bir çevre projesi olduğunu da burada tüm dünyaya paylaştık."

DİRENÇLİ ŞEHİRLER BAĞLAMINDA 2023'TEKİ DEPREMİ HATIRLATTI

Bakan Kurum, "Dirençli Şehirler" başlığının kendileri için çok kıymetli olduğunun altını çizerek, "2023'te, 'asrın felaketi' dediğimiz bir deprem yaşadık ve 11 ilimizi etkileyen, 108 bin kilometrekarelik bir alanda gerçekleşen bu depremde 53 bin canımızı yitirdik ve Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde bugün tüm dünyanın gıpta ile izlediği, tüm dünyanın hayran olduğu bir seferberlik anlayışıyla inşa süreci yürüttük." dedi.

Her ülkenin kendi kendine yettiği bir dünya hayal ettiklerini söyleyen Kurum, COP31 sürecinde de "dirençli şehirler" konusunu öne çıkarmak istediklerini belirterek, "Dirençli şehirler bağlamında biz 2 yılda 500 bin konutu depremzede kardeşlerimize teslim ettik. Buradaki bilgiyi, beceri ve tecrübeyi tüm dünyaya aktarmak istediğimizi de yine burada ifade ettik." diye konuştu.

Kurum, çok taraflılıkla ilgili ise şöyle dedi:

"Burada biz, çok taraflılığı savunan, kimsenin geride bırakılmadığı anlayışı yine öne çıkaran bir COP başkanlığı sürecini yürütüyor olacağız ve tüm dünyayı, aslında medeniyetlerin buluşma noktası olan Antalya'ya davet ediyoruz. 11-12 Kasım'da liderler zirvesiyle tüm dünyanın gözü Türkiye'de olacak ve biz de bugüne kadar yapılmış olan COP'ların daha iyisinin, daha güzelinin yapıldığı, somut kararların alındığı bir COP süreci olarak hayata geçirmeyi arzu ediyoruz."