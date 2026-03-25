Bakan Kurum, New York’ta COP31 ve Sıfır Atık Günü etkinliklerine katılacak

TÜRKİYE'NİN COP31 VİZYONUNU ANLATACAK

Bakan Kurum, 27 Mart Cuma günü ise BM Genel Kurulu'nda Türkiye'nin COP31 ev sahipliği ve başkanlık sürecine ilişkin daimi temsilcilere bilgilendirme yapacak. Kurum, küresel çevre hareketi Sıfır Atık'ın COP31 sürecinde de önemli bir başlık olacağını belirtip, Türkiye'nin yine küresel bir sorumluluk anlayışıyla uluslararası sisteme güveni pekiştirmek için çaba sarf edeceğini anlatacak. Bakan Kurum hitabında Türkiye'nin COP31 vizyonunu; 'Uygulama' COP'u olarak belirlediğine dikkat çekecek ve bu vizyonun süreçlerini de diyalog, uzlaşı ve aksiyon ekseninde sıralayacak. Bakan Kurum, Türkiye'nin iklim iş birliği, temiz enerji ve yeşil dönüşüm konularında hedef odaklı bir COP31'in sürecini yürütmeyi hedeflediğini üye ülkelere anlatacak.