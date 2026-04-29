Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Bakan Kurum Paris'te Enerji Dönüşümü Zirvesi'ne katılacak
Giriş Tarihi: 29.04.2026 11:22 Son Güncelleme: 29.04.2026 11:29

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum, yarın Paris'te Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) düzenleyeceği "Üst Düzey Enerji Dönüşümü Diyalogları"nın ilk oturumuna katılacak.

AA
  • ABONE OL

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Kurum'un Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansına (COP31) Türkiye'nin ev sahipliğine yönelik uluslararası temasları ve programları devam ediyor.

Bu kapsamda, COP31 Başkanlığı ile Uluslararası Enerji Ajansının stratejik ortaklığında yürütülecek "Üst Düzey Enerji Dönüşümü Diyalogları"nın ilki yarın Paris'te düzenlenecek.

Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol'un da katılacağı oturumlarda, Bakan Kurum açılış konuşması yapacak.

Toplantıda Türkiye'nin enerji dönüşümü yol haritası ele alınacak.

"TEMİZ PİŞİRMEYE ERİŞİM" GÜNDEME TAŞINACAK

Oturumda, Türkiye'nin "Uygulama COP'u" vizyonuyla COP31'e yönelik hazırlıklarını, IEA ile COP31 Başkanlığı arasında kurulan stratejik ortaklığın önemini anlatacak Kurum, COP31 Başkanlığının temiz enerjiye geçişini hızlandırmak için ülkelerin, özel sektörün ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliğinin uygulamaya dönüşmesi için çalışacağını vurgulayacak.

Kurum, dünyada yaşanan enerji krizinin temiz enerjiye geçişi hızlandırmanın tetikleyicisi olması için ülkelerin birlikte harekete geçip aksiyon alması gerektiğine dikkati çekecek.

Toplantının önemli başlıklarından biri de "temiz pişirme" olacak. Özellikle Sahraaltı Afrika, Güney Asya ve bazı Pasifik ülkelerinde katı yakıtlardan kaynaklanan can kayıplarına dikkati çekilecek oturumda, Bakan Kurum da Uluslararası Enerji Ajansı ile COP31'de "temiz pişirmeye erişimi" küresel gündemin merkezine taşımak istediklerini anlatacak.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#ULUSLARARASI ENERJİ AJANSI #MURAT KURUM #IEA

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA