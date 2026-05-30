Bakan Kurum paylaştı! Düğünden 3 ay sonra evleri yıkılmıştı: TOKİ konutlarında yeni hayatlarına başladılar

"BU EV BİZE HAYAT GİBİ, BİR ŞANS GİBİ GELDİ"

Görüntülerde yer alan Ufuk Uzungündeş deprem zamanı yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: Eşim hamileydi. Çadırda kalıyorduk, o süreç çok zordu. Mecbur kiraya çıkmak zorunda kaldım. Oğlum oldu, 3 ay içerisinde ev çıktı, şans oldu. Kurada ev çıktığını öğrenince uzak bir mesafeden babamın yanına koşarak 'Baba ismim çıktı' diye gittim. O an ailede büyük bir sevinç oldu. Çünkü insan şaşırıyor, 'bir evim var' diyorsun. Kapıyı açtığımızda 'Oh, burası bizim ev mi?' dedik. İçeri girip tek tek odaları gezdik. Her bir eşyasını koyarken mutluluk yaşadık. Bu ev bize hayat gibi, bir şans gibi geldi. Misafirlerimiz geliyor, 'Ne kadar geniş yapılmış, çok güzel olmuş' diyorlar. Murat Bakanımız bize söz verdi, yerine getirdi. Bizim gözümüzde sadece bakan değil, abimiz gibiydi.