Bakan Kurum: Portekiz’le iş birliğine açığız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda gerçekleşen toplantıda, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede yapılan çalışmaların anlatıldığı film izlendi. Görüntüleri izleyen Portekizli Bakan Luz, "Sadece deprem bölgesinde yaptıklarınız bile tek kelimeyle şahane. Muazzam işler çıkarmışsınız; çok takdir ettiğimizi söylemek isterim. 2 yıl gibi kısa bir sürede bu kadar konut teslim edebilmek dudak uçuklatacak kadar çok yüksek bir rakam. Bu sizin bu alandaki başarınızı gösteriyor" ifadelerini kullandı. Türkiye ile iş birliği yapmak istediklerini ve bu kadar kısa zamanda bu kadar yüksek sayıda konut yapabilmek için hayata geçirilen düzenlemeleri incelemek istediklerini belirten Bakan Luz, "Bu başarıyı biz de sizden öğrenmek istiyoruz. Hızlı teslimi mümkün olan sistemleri keşfetmek istiyoruz. Türk müteahhitlerin gözünde Portekiz'i kıymetli kılmak için buradayız. İki ülke arasında iş birliği yapmak için her türlü imkan var" diye konuştu.

'İŞ BİRLİĞİNE AÇIK OLDUĞUMUZU İFADE ETTİK'

Bakan Kurum ise deprem bölgesinde 453 bin konutun eş zamanlı inşa edildiğini, 300 bininin teslim edildiğini, konutların yanı sıra alt yapı ve sosyal donatılarıyla kapsamlı bir şehircilik stratejini hayata geçirdiklerini söyledi. Bakan Kurum, görüşmenin artından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da "Portekiz Altyapı ve Konut Bakanı Sayın Miguel Pinto Luz ve heyetini Bakanlığımızda ağırlayarak bir toplantı gerçekleştirdik. Deprem bölgesinde, asrın inşasında sürdürdüğümüz çalışmalarımızı anlattığımız kıymetli mevkidaşım ve heyetiyle konut yapımındaki tecrübelerimizi paylaştık. Şehircilik ve sosyal konut üretimine dair bizden talep ettikleri desteği değerlendirdiğimiz görüşmede, Portekiz ile iş birliğine açık olduğumuzu ifade ettik. İnşa ve ihya konusunda bilgi, birikim ve deneyimimizi paylaşmaktan her daim memnuniyet duyacağız" ifadelerine yer verdi.