Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Bakan Kurum, Sındırgı depremiyle ilgili hasar tespit rakamlarını açıkladı
Giriş Tarihi: 29.10.2025 15:43

Bakan Kurum, Sındırgı depremiyle ilgili hasar tespit rakamlarını açıkladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından yürütülen hasar tespit çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, deprem öncesinde daha önceki sarsıntılarda ağır hasar aldığı belirlenerek boşaltılan 3 binanın yıkıldığını ancak herhangi bir can kaybının yaşanmadığını ifade etti.

Bakan Kurum, Sındırgı depremiyle ilgili hasar tespit rakamlarını açıkladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum 6,1'lik Sındırgı depremiyle ilgili hasar tespit rakamlarını açıkladı. Bakan Kurum, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Sındırgı'da bir önceki deprem neticesinde ağır hasarlı tespit ettiğimiz ve boşalttığımız üç bina yıkıldı, çok şükür ki hiçbir vatandaşımızın canına zarar gelmedi.

"3 BİN 684 BAĞIMSIZ BİRİMİ İNCELEDİK"

Şimdi tüm Sındırgı'da yapıları tekrar teker teker tarıyoruz, şu ana kadar 3 bin 684 bağımsız birimi inceledik, 80'i konut 127 bağımsız bölümün ağır hasarlı olduğunu belirledik. Çalışmalar neticesinde hızla gereken adımları atacağız."

ARKADAŞINA GÖNDER
Bakan Kurum, Sındırgı depremiyle ilgili hasar tespit rakamlarını açıkladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz