Bakan Kurum: Türkiye boyun eğen değil söz sahibi ülkedir

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Konya'da Emlak Konut Asansör Fabrikası (EKA) Açılış Töreni'ne katılarak, "Türkiye'nin ilk yerli ve milli asansör fabrikasını, Emlak Konut Asansör Fabrikamızı aziz Konya'mızda sizlerin, ülkemizin, milletimizin hizmetine sunuyoruz… EKA, 10 yıl içerisinde 5 milyar dolar ihracata ulaşacak ve dünyanın lider 7 asansör firması arasına girecek. TOKİ'mizin bir iştiraki olan Emlak Konutumuz, göreve geldiğimiz günden bu yana her zaman bizim eser siyasetimizin en önemli yardımcılarından biri oldu. Ben bu şirkete geldiğimde, 1954 yılında kurulmuş ve o zaman kadar 25 bin bağımsız birim üretmişti. Genel Müdürlüğü teslim ettiğimde 150 bin bağımsız birime ulaşmıştık. 50 yılda yaptıklarını, biz 9 yıla sığdırarak kat kat fazlasını yaptık… Makamlarını siyasi bir ikbal olarak görüp, ikbal kavgası içerisinde altılı masada köşe kapmaca oynayanları da hep birlikte görüyoruz. Kendilerine 'Siz ne yaptınız bu millet için?' diye sorsak, açıkçası hiçbir şey söyleyemiyorlar… Konyalı kardeşlerimiz eser karşısında laf üretenlere, fidan yerine nifak tohumu ekenlere karşı 14 Mayıs'ta, güçlü bir iradeyle Cumhur ittifakımıza destek verecektir…" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile birlikte Konya'da Emlak Konut Asansör Fabrikası (EKA) Açılış Töreni'ne katıldı. Bakanlar Kurum ve Varank, Emlak Konut Asansör Üretim Tesisi'nde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı, ardından asansör üretim biriminde birlikte iş önlüğü giyerek halat askı noktasına kaynak yaptı ve üretimdeki bir asansörün montaj işleminde vida sıktılar.

Ardından açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, Konya'da yüzde 75 yerlilik oranıyla hayata geçen Emlak Konut Asansör Fabrikası'nın açılışını büyük bir heyecanla gerçekleştirdiklerini ifade etti. Konuşmasında Emlak Konut'ta görev aldığı dönemi anlatan Bakan Kurum, "TOKİ'mizin bir iştiraki olan Emlak Konutumuz, göreve geldiğimiz günden bu yana her zaman bizim eser siyasetimizin en önemli yardımcılarından biri oldu. Emlak Konut'ta başladığım dönemde, 1954 yılında kurulmuş ve o zaman kadar 25 bin bağımsız birim üretmişti. Genel Müdürlüğü teslim ettiğimde 150 bin bağımsız birime ulaşmıştık. 50 yılda yaptıklarını, biz 9 yıla sığdırarak kat kat fazlasını yaptık. Böylesine güzide, Emlak Konut ve TOKİ ailesinde yetiştim. 2005 yılından 2019 yılına kadar, 14 sene bu büyük ailenin bir üyesiydim. Azim ve sebatın kıymetini burada öğrendim. Ekip ruhuyla hareket etmeyi, başarıyı getirecek kararlılığı da yine bu çatı altında öğrendim." şeklinde konuştu.

"EMLAK KONUT'UMUZUN FAALİYET ALANLARINA BİR YENİSİNİ DAHA EKLİYORUZ"

Bakan Kurum, yerli ve millî ürünler üretmek için kararlılıkla çalışacaklarını vurgulayarak, "Bugün hamdolsun, Türkiye Yüzyılımızın refahı için emek veren Emlak Konut'umuzun faaliyet alanlarına bir yenisini daha ekliyoruz. Türkiye'nin ilk yerli ve millî asansör fabrikasını, Emlak Konut Asansör Fabrikamızı (EKA) aziz Konya'mızda sizlerin hizmetine, ülkemizin, milletimizin hizmetine sunuyoruz. İnşallah, asansör alanındaki bu kararlılığımızı inşaat sektöründe, yürüyen merdivende, ithal olan tüm ürünlerde yerli ve milli olarak üreteceğiz. İnşaat sektörüne baktığınızda, tüm kaynaklarını bugün Türkiye'den elde eden, yüzde 100'ü yerli üretim olan ürünler haline getirmek istiyoruz." diye konuştu.

"BUGÜN HEDEFİMİZ DÜNYANIN İLK 10 BÜYÜK EKONOMİSİ ARASINA GİREBİLMEKTİR"

Asansörlerin yaşam kalitesini arttıran ve bir yapıya değer katan teknolojik ürünler olduğunu belirten Bakan Kurum, "Planlı Alanlar Yönetmeliği'ne baktığınızda 4 katı aşan tüm yapılarda asansör yapma zorunluluğu var. Ülkemizdeki yapıların yüzde 85'inden fazlasında da asansör ihtiyacı olduğunu söyleyebiliriz. Bundan dolayı, Türk asansör sektörünün stratejik bir öneme sahip olduğunu da göz ardı edemeyiz. Kentsel dönüşüm projelerimiz, TOKİ ile yapmış olduğumuz sosyal konut projelerimizle beraber sektörde önemli gelişmeler yaşanmakta olup bir taraftan büyüyen bir ekonomiye sahibiz. Bugün hedefimiz dünyanın ilk 10 büyük ekonomisi arasında girebilmektir. Bu anlayışla 20 yıldır Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizin 780 bin kilometrekare vatan toprağında her alana her bir vatandaşımıza hizmet götürüyoruz. Bu yüzden Türk asansör sektörünün inşaat sektörü ile birlikte büyümesi ve birlikte düşünülmesi gerekiyor." dedi.

"DÜNYANIN LİDER 7 ASANSÖR FİRMASI ARASINA GİRECEK"

Bakan Kurum, EKA hakkında bilgi verirken de şunları söyledi: "Arkadaşlardan da bir söz istiyoruz, bu manada 2024'teki asansör üretimlerimizin tamamı yüzde 100'ü yerli ve milli olacak. İnşallah, 10 yıl içerisinde 5 milyar dolar ihracata ulaşacak ve dünyanın lider 7 asansör firması arasına girecek.

Onlarla dişe diş bir rekabette adını ilk sıralarda altın harflerle yazdıracaktır. İlk yıl yeni kurulumuyla birlikte şu an 155 kardeşimize istihdam üretiyor ve üretimin yanı sıra montaj ve servis bakım hizmetleri ile bu sayı her geçen gün daha da artacaktır. 2024 yılı sonuna kadar doğrudan ve dolaylı 5 bin sonrasında da 15 bin kardeşimize vatandaşımıza Konya'lı hemşerimize istihdam sağlayacağız."

"ÇEVRE VE DOĞA HASSASİYETİYLE ÜRETİM YAPAN BİR TESİSTİR"

Asansör Sanayicileri Derneği'nin verilerini değerlendiren Bakan Kurum, ülke genelinde yılda yaklaşık 40 bin asansör monte edilip üretiminin yapıldığının altını çizdi.

Bakan Kurum, Türk asansör sektörünün ülke sanayisi ve ekonomisi açısından önemli bir faaliyet alanı olduğunu vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü:

"Konya'mızda bu alanda inşallah lider şehir olacaktır. Konya'da asansör alanında hemen hemen bütün ürünler üretilmekte. Kabin üretimi, halat, pano üretimi ve asansöre dair tüm üretimler şu an Konya'mızda yerli ve milli imkânlarla yapılmaktadır. Biz bu üretimi Konya'mızın her yerine yaymak suretiyle şehrimizi asansör üstü haline getirmek istiyoruz. Bu anlamda da bugün açılışını yaptığımız alan çok kıymetli. 70 bin metrekarelik alanda faaliyet gösteriyor ve 15 bin metrekare kapalı alana sahip fabrikamızda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızla birlikte inşa ettiğimiz ARGE merkezimizin yanı sıra yine 42 metre yüksekliğinde test kulemiz de yer alıyor. Fabrikamız tamamen iklim dostu sıfır atığa uyumlu ve çevre ve doğa hassasiyetiyle üretim yapan bir tesistir. Fabrikamız yenilenebilir enerji anlamında kendi enerjisinde kendi üretiyor. Türkiye'deki çevre dostu fabrikaların en güzel örneğini işte hemen yanı başımızda burada gösteriyoruz. Fabrikamız önümüzdeki birkaç yıl süre içerisinde şu an yüzde 75 olan yerlilik oranını, inşallah 2024 yılında yüzde yüze çıkarmayı hedefliyoruz."

"BU YIL HEDEFİMİZ 35 BİN GENÇ İSTİHDAM"

Genç istihdam konusunda da müjde vereceğini ifade eden Bakan Kurum, "Fabrikamızda çalışanların yüzde 20'si genç olmak zorunda. Genç istihdam projemizle birlikte geçen yıl 25 bin gencimizi sektörümüzde istihdamını sağladık. Bu yıl hedefimiz 35 bin gencimize istihdam sağlamak ve bu anlayışla çalışmaktır. 'İlk Evim İlk İş Yerim' Projesinde de gençlerimize bir kontenjan ayırmış ve o kontenjandan, 6'lı masaya rağmen rekor seviyede başvuru yapıldı. 2 milyonu aşkın gencimiz bu projeden faydalanmak için başvuru yaptı, kuralar çekildi. Kura neticesinde de ilk 250 bin konuttan, 50 bin konutumuzu gençlerimize verdik. Başta Konyalı gençlerimiz bu fabrikada ekonomimize katma değer oluşturacak, ülkemizin istikbaline yön verecekler. Biz bu aziz şehir için çalışıyoruz. Emin olun gece gündüz koşturuyoruz ve Konya'mızın 31 ilçesinin tamamında çalışmalarımızı da ilk günkü aşkla, şevkle, heyecanla yapıyoruz, yapmaya devam ediyoruz." diye konuştu.

Bakan Kurum, sanayide yeşil dönüşüm anlayışı ile birlikte Konya'da çok özel projeler yürüttüklerini aktararak köhneleşmiş, şehrin içinde kalmış sanayi alanlarını şehrin dışına taşınmasını kapsayan Türkiye'nin ilk Sıfır Atık Sanayi sitesini inşa ettiklerini vurguladı. TOKİ Başkanlığı eliyle 2 bin 650 bağımsız birimden oluşan sanayi sitesinin inşaatının etaplar halinde bitirileceğini açıkladı.

"MARKA ŞEHİRLERİYLE YENİ BİR ÇAĞI AÇAN SÖZ SAHİBİ BİR ÜLKEDİR"

Bakan Kurum, çevre ve şehircilik yatırımlarından koruma ve restorasyon projelerine, sanayi ve üretim alanlarından kentsel dönüşüm projelerine kadar her alanda eser siyasetiyle milletin istikbaline uzandıklarını kaydettiği konuşmasına şöyle devam etti:

"Türkiye artık boyun eğen, fason olarak gölgede kalan, küresel pazarda el pençe divan duran bir ülke değildir. Yerli ve milli kaynaklarıyla dünya pazarında güç sahibi, marka şehirleriyle yeni bir çağı açan söz sahibi bir ülkedir. Böylesine gurur veren bir manzarada hiçbir katkısı olmadığı gibi, muhalif olanların da parazit zihniyetleri de bugün hep birlikte görüyoruz, şahit oluyoruz. Biz afetlerde zaman kaybetmeden konutlarımızı inşa ederken, 'ne bu acele' diye bizi eleştirenler var. Millet bahçelerimizi sizlere armağan ederken, Konya'nın gençleri, Türkiye'nin gençleri bu millet bahçelerinde yürüsünler, koşsunlar, huzur içerisinde vakit geçirsinler diye bu bahçelerimizi yaptığımızda karşımıza geçip yeşil düşmanı söze çevreciler maskeli doğal severler var."

"ALTILI MASADA KÖŞE KAPMACA OYNAYANLARI DA HEP BİRLİKTE GÖRÜYORUZ"

Savunma sanayinde adeta devrim yaptıklarında her seferinde Türkiye'nin menfaatlerinin karşısına dikilen köhneleşmiş bir zihniyetin olduğunu belirten Bakan Kurum, "Biz eserlerimizi hep siyaset üstü gördük, hep eser siyaseti yaptık, eserin peşinde koştuk. Ve bu milletin istikbaline, bu milletin evlatlarına yatırım yaparken, açıkçası makamlarını siyasi bir ikbal olarak görüp, ikbal kavgası içerisinde altılı masada köşe kapmaca oynayanları da hep birlikte görüyoruz. Kendilerine 'Siz ne yaptınız bu millet için?' diye sorsak, açıkçası hiçbir şey söyleyemiyorlar. İşte yerel yönetimde 3,5 senedir Ankara'yı, İstanbul'u, Antalya'yı, İzmir'i yönetiyorlar. 'Kentsel dönüşüm ve yeşil alan namına ne yaptınız?' diye sorsalar 'Engellediğiniz, yaptırmadınız' diyorlar" dedi.

"BİZ MİLLETİMİZİN YÜKSEK FERASETİYLE BU ZİHNİYETİ GÖRDÜĞÜNE İNANIYORUZ"

Muhalefet belediyelerinden gelen her projeye her zaman kapılarının açık olduğunu ifade eden Bakan Murat Kurum, bundan sonra da açık olacağını söyleyerek, "Ama onların algılarına, onların tezviratlarına, onların milletimizin aklını çelmesine de hiçbir zaman müsaade etmedik, bundan sonra da etmeyeceğiz. Milletimiz de bunları net bir şekilde görüyor. İnşallah aziz milletimiz, Konyalı kardeşlerimiz eser karşısında laf üretenlere, fidan yerine nifak tohumu ekenlere karşı 2023 yılında 14 Mayıs'ta güçlü bir iradeyle Cumhur ittifakımıza destek vermek suretiyle, yeniden Sayın Cumhurbaşkanımız ve Cumhur ittifakımızı rekor oyla destekleyecektir. Biz buna yürekten, gönülden inanıyoruz." diye konuştu.