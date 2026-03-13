Bakan Kurum Türkiye’nin COP31 vizyonunu anlattı: Dünyada hiçbir ülkenin geride kalmayacak

"ENERJİ GÜVENLİĞİ ARTIK HER ÜLKE İÇİN HAYATİ

Kurum, yaşanan gelişmelerin enerji güvenliğinin her ülkenin olmazsa olmazı haline geldiğini net şekilde ortaya koyduğunu, çatışmaların yaşandığı bir dönemde atılan her adımın önem taşıdığını söyledi.

Böyle bir dönemde çok taraflı çözümlerin artık tercih değil zorunluluk haline geldiğini vurgulayan Kurum, COP süreçlerinin yalnızca müzakere salonlarında karar alınan değil uygulamaya geçilen, sahada sonuçları görülen ve alınan kararların takip edildiği süreç olmasını arzu ettiklerini dile getirdi.

Kurum, önceki COP başkanlarının yürüttüğü çalışmaların kendileri için büyük önem taşıdığına işaret ederek, "COP31 olarak biz de bugüne kadar alınan kararları güçlendirecek ve bu kararların hayata geçirilmesi için elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz." dedi.

Afrika, Avrupa ve Asya arasındaki kesişim noktasında bulunan Türkiye'nin uzun süredir kültürler arasında köprü vazifesi gördüğünün altını çizen Kurum, doğu ile batı, kuzey ile güney arasında köprü olma iradesini de ortaya koyduklarını vurguladı.

Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadele konusunda çok önemli adımlar attığına işaret ederek, "Bugüne kadar elde ettiğimiz tecrübeleri COP sürecine aktaracağız. Ev sahibi olarak COP31'de tüm kararların istişare edildiği ve yürütüldüğü bir süreç ortaya koyacağız. Ayrıca Avustralya ile birlikte müzakere başkanlığı görevini uyum içerisinde yürüterek iki ülkenin gücünü de tüm dünyaya göstermiş olacağız. Avustralya ile gerçekten uyum içinde çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.