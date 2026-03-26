Bakan Kurum’dan ABD’de ‘COP31’ diplomasisi

Bu yılki BM'nin küresel iklim zirvesi COP31'in başkanlık görevini de yürüten Bakan Murat Kurum, '30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü' etkinlikleri çerçevesinde ABD'ye gitti. Kurum, kasım ayında Türkiye'de düzenlenecek COP31'e ilişkin New York'ta bir dizi önemli görüşmeler yapacak. Bakan Kurum, New York programı kapsamında ilk olarak bugün BM Türkevi binasında STK'lar ile bir araya gelecek. 140'a yakın ABD'li iş insanı ve STK temsilcisinin katılacağı bu toplantıda Murat Kurum, COP31 süreci ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan Sıfır Atık Projesi ile ilgili konuşma yapacak.

GUTERRES İLE GÖRÜŞECEK

Kurum daha sonra Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Başkanı Alexander de Croo ile ikili görüşme gerçekleştirecek, ardından BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya gelecek. Bu görüşmelerde de Türkiye'nin küresel çevre hareketi Sıfır Atık ve COP31 süreci hakkında bilgiler verilecek. Ayrıca Türkiye'nin iklim değişikliği ile mücadelesi ve çevre politikalarına yönelik sunumlar yapılacak. Kurum'un Birleşmiş Milletler Çevre Programı İcra Direktörü Inger Andersen ile de COP31 sürecine ilişkin ikili görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.

DÜNYAYA HİTAP EDECEK

Murat Kurum, yarın da BM Genel Kurulu'nda Türkiye'nin COP31 ev sahipliği ve başkanlık sürecine ilişkin daimi temsilcilere bilgilendirme yapacak. Küresel çevre hareketi Sıfır Atık'ın COP31 sürecinde de önemli bir başlık olacağını belirtip, Türkiye'nin uluslararası sisteme güveni pekiştirmek için çaba sarf edeceğini anlatacak. Türkiye'nin iklim iş birliği, temiz enerji ve yeşil dönüşüm konularında hedef odaklı bir COP31'in sürecini yürütmeyi hedeflediğini de vurgulayacak. Genel Kurul hitabının ardından Kurum, "30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü" programlarına katılacak. Etkinlikler kapsamında Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın video mesajı yayınlanacak.